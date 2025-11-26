Agencias

VÍDEO: Condenado a 14 años de prisión el expresidente peruano Martín Vizcarra por corrupción

Un tribunal de Perú ha condenado este miércoles a 14 años de prisión al expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) al haber sido declarado culpable de cohecho pasivo propio en el marco de los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua' cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

El juzgado ha considerado que Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechándose de su cargo, por lo que ha condenado a seis años de pena privativa de la libertad por 'Lomas de Ilo', y ocho años por 'Hospital de Moquegua'. Además, ha decidido inhabilitarle durante nueve años y deberá pagar una multa de 94.900 soles (alrededor de 24.300 euros).

La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, ha explicado durante la lectura de la sentencia que "se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal" de Vizcarra "en la comisión del delito imputado, por lo que debe ser pasible de una sanción penal".

Vizcarra ha asegurado que este fallo "no es justicia, es venganza". "Me han sentenciado por enfrentar el pacto mafioso. (...) Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", ha expresado a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social X.

