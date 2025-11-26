Verisure, grupo al que pertenece Securitas Direct, pierde 47,8 millones en el tercer trimestre, un 1,3% más

Verisure, proveedor de servicios de seguridad en Europa y América Latina al que pertenece Securitas Direct, se anotó unas pérdidas netas de 47,8 millones de euros en el tercer trimestre del año, un 1,3% más que las contabilizadas doce meses atrás.

Los ingresos ascendieron a 933 millones de euros, un 9,2% más, mientras que el sumatorio de costes de actividad, venta y administración ascendió a 854,2 millones de euros, un 11,2% más. De su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado creció un 11,6%, hasta los 442,6 millones de euros.

Ya en el acumulado de los primeros nueve meses, los 'números rojos' fueron de 134,6 millones de euros y la facturación de 2.781 millones de euros, esto es un 4,3% más y un 9,6% más en comparativa interanual, respectivamente.

"En el tercer trimestre, 214.000 nuevas familias y pequeñas empresas depositaron su confianza en nosotros para proteger lo que más les importa. Al cierre del trimestre, nuestra cartera de clientes superaba los 5,9 millones, lo que supone un aumento interanual del 8%", ha afirmado el consejero delegado de Verisure, Austin Lally.

"La reciente finalización de nuestra compra [de ADT] en México eleva el número total de clientes a más de 6 millones y ahora somos líderes en 14 de nuestros 18 mercados", ha añadido.

Con su reciente salida a Bolsa, Verisure ha completado una refinanciación de 3.400 millones de euros bajo unas condiciones más favorables de lo previsto y ha recibido una subida del 'rating' de tres escalones por parte de Moody's (Ba1) y S&P Global (BB+). La deuda neta de la compañía fue de 7.774 millones de euros.

En cuanto a las perspectivas, Verisure espera un crecimiento de los ingresos recurrentes superior al 12% para 2025. El alza será de más del 10% en métricas orgánicas y, aproximadamente, del 2% tras la adquisición realizada en México. El beneficio operativo ajustado estará entre los 940 y 950 millones de euros.