Susanna Griso desvela qué importante preparativo de su boda "se ha quitado de encima": "La parte pesada"

El pasado 8 de octubre, coincidiendo con su 56 cumpleaños, Susanna Griso confirmaba sus planes de boda con su pareja, Luis Enríquez Nistal, después de seis meses de intensa relación. Un 'sí quiero' por lo civil que se celebrará el 25 de julio de 2026 en un pueblo de la Costa Brava en el que se han comprado una casa juntos, y del que la presentadora de 'Espejo Público' ha revelado ya varios importantes detalles.

El primero, que sus compañeros de programa estarán invitados, ya que aunque en un principio quería hacer una "cosa pequeñita", la cantidad de compromisos y amigos que tienen tanto ella como su prometido ha hecho que el número de asistentes se les vaya un poco de las manos. Sin embargo, sí tiene claro que será una fiesta informal para celebrar su amor y, aunque todavía no ha elegido su vestido de novia, sí ha comentado que el dress code del que promete ser el día más feliz de su vida será algo "relajado" y los asistentes podrán prescindir de corbatas y americanas.

Además, Susanna ha revelado que no habrá exclusiva de la boda, aunque fiel a su generosidad no piensa esconderse y Luis y ella posarán felices para la prensa tras convertirse en marido y mujer.

Este martes la presentadora ha ejercido de madrina de honor en la primera edición de los Celebrity Pets Awards y, con una gran sonrisa reflejo de lo ilusionada que está a 8 meses de su boda, ha confesado qué importante preparativo tiene ya ultimado de cara a su 'sí quiero'.

"Los preparativos van bien, bien, bien. Van, van, van. Una nueva vida y mis perros van a formar parte, somos una familia numerorísima, pero en mi boda no estarán. Ya esto ya no tanto, ya bastante tengo con todos los invitados, los hijos... No, no, ya. Los mantendremos al margen, pero bueno" ha expresado entre risas.

Y es que Susanna tiene claro que no quiere afrontar el día más especial de su vida con presión ni estrés: "Es que si te casas es para disfrutar. Yo me he quitado de encima toda la parte pesada. Que es todo el tema de las mesas, todo esto me lo he quitado de encima. Pero uno tiene que aprender a estas alturas de la vida y ya, y quedarse con lo bueno" ha asegurado con una sonrisa por haber cumplido con uno de los trámites más fastidiosos para cualquier novia.