Pastora Soler, pletórica por su Premio Ondas

Pastora Soler mencionó la posibilidad de realizar un docureality sobre su vida durante el acto en Barcelona previo a la entrega de los Premios Ondas 2025. Según informó el medio, la cantante reflexionó sobre su trayectoria y expresó que “¿por qué no?” al ser consultada sobre futuros proyectos autobiográficos. Este comentario surgió tras repasar los momentos complejos y de crecimiento vividos a lo largo de su carrera, al tiempo que celebraba el reconocimiento por el reciente galardón.

De acuerdo con la información reportada, Pastora Soler asistió al encuentro organizado para los galardonados en los Premios Ondas en la ciudad de Barcelona, evento en el que compartió su reacción a este nuevo logro profesional. “Para mí ha sido cómo ‘¿es verdad o no?’ porque es un premio muy contundente y estoy llena de gratitud, felicidad y orgullo… hay muchas sensaciones que me acompañan hoy”, afirmó Soler ante las cámaras, según consignó el medio. La cantante subrayó la magnitud del premio y el impacto que ha tenido en su estado emocional durante la jornada.

Soler aprovechó su intervención para hacer balance de las fases más significativas de su carrera artística. Relató haber enfrentado desafíos que la llevaron a retirarse de los escenarios durante cuatro años. Ese periodo, explicó, resultó esencial en su crecimiento tanto personal como profesional. “He compartido con la gente cuando tiré la toalla; en esos cuatro años que estuve retirada, ese autoconocimiento es lo que me ha permitido volver”, detalló, según publicó la fuente. Desde su regreso, ha experimentado ocho años de satisfacción y plenitud dedicados a su música y a su público.

El medio documentó que Pastora Soler ha dado especial relevancia al autoconocimiento adquirido en aquel periodo de pausa. Describió cómo las experiencias difíciles contribuyeron a su desarrollo: “Me he caído, me he levantado, me he conocido y ese autoconocimiento es muy importante para esta profesión, me ha hecho crecer y evolucionar”, expresó en el encuentro con medios. Recalcó la importancia de recordar los momentos adversos, considerando que forman parte inseparable de su historia vital y profesional.

En línea con esta apertura sobre las dificultades y aprendizajes personales, la cantante compartió detalles sobre la publicación de sus memorias. Explicó que su intención fue abordarlas sin filtros: “Me he abierto en canal, he querido contar todo tal y como pasó, primero para ayudar a todos, pero también para contarlo bien y no volver siempre a lo mismo”, afirmó Soler, según recogió la misma fuente. En sus memorias, la intérprete abordó episodios de superación, así como las enseñanzas obtenidas de los tropiezos y las reconciliaciones consigo misma.

Tal como reportó el medio presente en el evento, Pastora Soler reiteró su gratitud hacia el público y hacia quienes la han acompañado a lo largo de su carrera. Señaló que la experiencia de dejar y luego retomar la música resultó fundamental para su actual bienestar y para la perspectiva con la que asume cada nuevo logro. Además, la artista destacó la importancia de compartir las vivencias difíciles para generar un impacto positivo en otras personas que puedan sentirse identificadas con su trayecto.

Sobre el futuro, además de la sugerencia de un posible docureality, Soler dejó entrever que no descarta la exploración de nuevas formas de contar su historia personal y artística. Esta voluntad de abrir nuevas etapas en su carrera aparece como una prolongación de su reciente trabajo autobiográfico y de la pasión con la que ha afrontado sus recientes proyectos, tal como detalló la fuente en Barcelona.