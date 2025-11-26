Mueren dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

“Virginia Occidental jamás olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos la plena rendición de cuentas por este horrible acto”, afirmó el gobernador Patrick Morrisey al abordar la muerte de dos agentes de la Guardia Nacional tras un tiroteo, ocurrido en Washington DC, cerca de la Casa Blanca. De acuerdo con lo explicado por el propio Morrisey, quien dio a conocer la noticia mediante la red social X, los militares, originarios de West Virginia y desplegados en la capital estadounidense, fallecieron luego de resultar gravemente heridos durante el enfrentamiento registrado el miércoles. Según consignó la información de la agencia Europa Press, el gobernador expresó condolencias a los familiares de las víctimas y confirmó que las autoridades estatales mantienen coordinación con el gobierno federal en el transcurso de la investigación.

El medio Europa Press detalló que la policía la capital, Washington DC, ubicó el incidente a aproximadamente una manzana del complejo presidencial y que, luego del tiroteo, un sospechoso permanece bajo custodia. Las fuerzas de seguridad no han proporcionado detalles adicionales, por lo que hasta el momento se desconoce la identidad del atacante, así como los motivos tras el suceso. Según se informó, tampoco se ha precisado el estado exacto del sospechoso ni si se han realizado cargos formales.

El expresidente Donald Trump, quien se encuentra en Florida celebrando el Día de Acción de Gracias en su residencia de Mar-a-Lago, se refirió al incidente a través de la plataforma Truth Social: “El animal que ha disparado a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en dos hospitales diferentes, también está gravemente herido”. Además, el exmandatario aseguró que el responsable “pagará un precio muy alto”. Trump finalizó su mensaje con un apoyo público a las fuerzas armadas y policiales, manifestando: “Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden”.

Europa Press reportó que las tropas de la Guardia Nacional, provenientes de distintos estados, han estado presentes en Washington DC desde hace meses. Esta medida forma parte de una ofensiva federal más amplia contra el crimen, impulsada durante la administración de Trump y dirigida a combatir la violencia tanto en la capital como en otras ciudades del país. Las autoridades no han especificado si el tiroteo está vinculado directamente a esa campaña, ni han ofrecido información adicional sobre el desarrollo del operativo o la identidad y condición actual de los implicados.

Las circunstancias del tiroteo, la proximidad a la Casa Blanca y la implicación de agentes desplegados bajo mandato federal han generado inquietud en la opinión pública. Según destacó Europa Press, la ausencia de datos oficiales sobre los motivos y sobre el presunto atacante mantiene en expectativa tanto a las autoridades locales como estatales y federales. El despliegue policial en la zona continúa siendo intenso mientras prosiguen las labores periciales y de investigación, orientadas a esclarecer las causas del ataque y a determinar la secuencia de los hechos.

Las palabras del gobernador Morrisey subrayan la relevancia institucional del hecho, enfatizando la comunicación permanente entre West Virginia y las agencias federales para avanzar en las pesquisas y brindar acompañamiento a las familias de los agentes fallecidos. Según insistió Europa Press, la demanda de justicia y esclarecimiento de responsabilidades se mantiene como un tema central tras este incidente ocurrido a escasa distancia del centro de poder estadounidense.