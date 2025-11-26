La actividad económica de EE.UU. apenas ha variado desde mediados de octubre, según el Libro Beige de la Fed

El ajuste de las horas laborales, una medida adoptada tanto por empresarios como por sindicatos para evitar despidos directos, se ha consolidado como una de las principales respuestas frente a la falta de dinamismo en diferentes sectores económicos de Estados Unidos. Esta estrategia ha ganado terreno en un contexto donde empresas buscan flexibilidad ante las incertidumbres económicas, según consignó el más reciente Libro Beige publicado por la Reserva Federal. De acuerdo con este informe, la actividad económica estadounidense prácticamente no presentó variaciones de relevancia desde mediados de octubre, con reportes de estancamiento predominando en el análisis de las doce divisiones bancarias regionales, a excepción de una que registró un modesto crecimiento y dos que evidenciaron cierta disminución.

El informe, presentado por la Reserva Federal y citado en diversos medios, subraya el contexto de cautela que atraviesan tanto empleadores como trabajadores, impulsando la preferencia por disminuir horas antes que recortar puestos de trabajo. Según detalló la Fed, las empresas favorecieron el ajuste de la jornada laboral como primer recurso ante la reducción de la demanda y las señales de desaceleración, reflejando una política defensiva que evita recortes abruptos en las plantillas, aun bajo un escenario de incertidumbre sostenida.

En lo que respecta al consumo, el organismo federal identificó una tendencia a la debilidad, especialmente marcada en los hogares de menor poder adquisitivo. Sólo el sector de bienes de lujo logró sostener un nivel de gasto estable. El documento de la Reserva Federal atribuye parte de este descenso a una disminución de la confianza del consumidor, situación que, según comerciantes citados en el informe, estuvo motivada en parte por el reciente cierre parcial del Gobierno federal. Esta merma en la moral de los consumidores habría repercutido en la disposición general para realizar nuevas compras, acentuando la retracción en las ventas minoristas.

El análisis sectorial del Libro Beige, al que refiere la Reserva Federal, explicó que la industria automotriz enfrentó una caída específica en la comercialización de vehículos eléctricos. La finalización de los incentivos fiscales federales jugó un papel relevante en este retroceso, afectando tanto a concesionarios como a fabricantes involucrados. Al mismo tiempo, el sector vinculado con los servicios de turismo y viajes mantuvo niveles estables, aunque el comportamiento del consumidor en estos rubros mostró signos de precaución.

El área de servicios no financieros, según informó la Fed, presentó ingresos estables o levemente a la baja en diferentes regiones. En cuanto a la demanda de crédito, el informe señaló características dispares sin una tendencia clara, puesto que las solicitudes y aprobaciones de préstamos variaron de manera significativa entre distritos, lo que refleja la ausencia de un patrón homogéneo a escala nacional.

Dentro del ámbito industrial, la Reserva Federal detectó un alza modesta de la actividad en gran parte del país. No obstante, el organismo matizó este crecimiento al señalar que las políticas arancelarias y las persistentes tensiones comerciales continúan representando obstáculos para la expansión tanto del sector manufacturero como de otras áreas productivas estratégicas. Por su parte, los sectores agrícola y energético permanecieron prácticamente sin cambios notables, aunque participantes de ambos mercados reportaron desafíos derivados, en el primer caso, por la caída en los precios de algunos cultivos, y en el segundo, por los bajos valores del petróleo.

La construcción residencial experimentó variaciones dependiendo de la ubicación. Según lo reportado por el organismo federal, varias regiones observaron una reducción en la actividad, mientras que otras mantuvieron indicadores prácticamente sin cambio. La situación en el mercado inmobiliario de oficinas apuntó a una lenta recuperación, limitada a unos pocos territorios, sin que se produzcan signos consistentes de revitalización en el sector.

En lo concerniente al empleo, la Reserva Federal registró una disminución leve en el número de puestos de trabajo. Cerca de la mitad de las divisiones regionales documentaron una menor demanda de mano de obra. La entidad puntualizó que, aunque hubo despidos en ciertas áreas, predominó la decisión de congelar las nuevas contrataciones o cubrir solo las vacantes ya existentes, así como la política de no reemplazar posiciones que quedaban libres. Esta tendencia ahonda el patrón donde las empresas ajustan sus recursos reduciendo horas laborales antes que prescindir de empleados, medida que impactó tanto a sectores industriales como comerciales.

Según lo consignado por el medio, las presiones en los precios continúan en un nivel calificado como moderado. Las compañías señalaron aumentos en los costos de los insumos, un fenómeno atribuido especialmente a la incidencia de los aranceles, que incrementaron el valor de los materiales importados y de los bienes intermedios necesarios para los diferentes procesos productivos. El informe destacó que no todos los agentes económicos planean trasladar esta subida de costos a los precios para el consumidor final, ya que existen diferencias alrededor del país y entre sectores respecto a la magnitud y la rapidez con que los incrementos llegan al público.

El análisis de las perspectivas empresariales contenido en el Libro Beige, de acuerdo con la publicación de la Reserva Federal, refleja un clima de prudencia y ambigüedad respecto al futuro inmediato. Aunque una proporción significativa de los contactos mantiene expectativas alineadas con entregas anteriores del informe, crecieron las preocupaciones respecto a una posible desaceleración económica en los próximos meses. Solo algunos actores del sector industrial manifestaron perspectivas algo más optimistas en cuanto al crecimiento potencial.

El resumen macroeconómico de la Reserva Federal, según describió el informe, sitúa a la economía estadounidense en un ciclo de estancamiento, donde el consumo, la producción y el empleo no logran superar el letargo generalizado. Tampoco hay consenso claro sobre la dirección que tomará el país, y los elementos de incertidumbre se alzan sobre la duración y el impacto de las tendencias actuales. Tanto los datos recabados en los distintos distritos como la evaluación directa de los responsables sectoriales refuerzan la imagen de un ambiente económico signado por la prudencia, la reducción de expectativas y la falta de señales robustas de reactivación a corto plazo.