Agencias

Heridos dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

Guardar

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional han resultado heridos en un tiroteo que ha tenido lugar este miércoles en la capital de Estados Unidos, Washington DC, cerca del edificio de la Casa Blanca, residencia oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha confirmado que dos guardias nacionales han recibido disparos "hace unos momentos" en Washington DC, y ha pedido a la población que se "una" a ella para rezar por su recuperación.

Asimismo, ha añadido que su departamento está trabajando con la Policía local para recopilar más información al respecto, según ha informado a través de su perfil en la red social X.

Por su parte, la Policía de Washington DC, que ha señalado que el incidente ha tenido lugar a apenas una manzana de distancia del complejo de la Casa Blanca, ha indicado que "un sospechoso está bajo custodia". Sin embargo, no ha dado más detalles al respecto, por lo que se desconocen las causas del suceso.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva anticrimen de la Administración Trump en la capital, y que ha expandido a otras ciudades de todo el país.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump aplaude que "la ley y la justicia hayan prevalecido" en Georgia tras retirada de cargos por fraude electoral

Trump aplaude que "la ley

Ambros Martín: "Es muy importante empezar con una victoria, sabemos que tenemos que mejorar"

Ambros Martín: "Es muy importante

La actividad económica de EEUU apenas varía desde mediados de octubre, según el Libro Beige de la Fed

La actividad económica de EEUU

La Reina Letizia brilla con su vestido de gala más sencillo hasta la fecha

La Reina Letizia brilla con

Muere un migrante frente a las costas de Esmirna (Turquía)

Muere un migrante frente a