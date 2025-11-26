Heridos dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional han resultado heridos en un tiroteo que ha tenido lugar este miércoles en la capital de Estados Unidos, Washington DC, cerca del edificio de la Casa Blanca, residencia oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha confirmado que dos guardias nacionales han recibido disparos "hace unos momentos" en Washington DC, y ha pedido a la población que se "una" a ella para rezar por su recuperación.

Asimismo, ha añadido que su departamento está trabajando con la Policía local para recopilar más información al respecto, según ha informado a través de su perfil en la red social X.

Por su parte, la Policía de Washington DC, que ha señalado que el incidente ha tenido lugar a apenas una manzana de distancia del complejo de la Casa Blanca, ha indicado que "un sospechoso está bajo custodia". Sin embargo, no ha dado más detalles al respecto, por lo que se desconocen las causas del suceso.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva anticrimen de la Administración Trump en la capital, y que ha expandido a otras ciudades de todo el país.