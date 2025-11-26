Elena Furiase revela el problema de salud que ha obligado a su padre a retirarse de la vida pública

Muy unida a su prima Alba Flores, con la que tiene una estrecha relación, Elena Furiase no se ha perdido este martes el estreno de la película documental sobre el inolvidable Antonio Flores, 'Flores para Antonio', en la que su hija le rinde homenaje a través de imágenes inéditas, vídeos caseros y testimonios para descubrir el lado más personal y desconocido del icónico cantante 30 años después de su muerte.

Una cita en la que Lolita Flores y sus hijos, Guillermo y Elena, han demostrado una vez más que son una auténtica piña, y en la que la actriz ha revelado la razón de la retirada de la vida pública de su padre, Guillermo Furiase.

"Estoy nerviosa, con ganas. Bueno, yo ya lo he visto. No creo que lo vea hoy otra vez porque se remueven muchas cosas, pero es tan bonito, es tan sanador, pero a la vez, bueno, pues es duro sobre todo para nosotros. Vemos momentos muy felices, muy bonitos y pero bueno, estoy muy contenta y con muchas ganas de que la gente lo disfrute y sobre todo por ella, por Alba, porque creo que ha hecho un trabajo tan bonito y tan valiente, de compartirlo con nosotros y con todo el público que nos ha seguido desde siempre, que bueno, muy emocionada" ha expresado a su llegada al Cine Callao, sin la compañía en esta ocasión de su marido Gonzalo Sierra, que se quedó al cuidado de sus dos pequeños, Noah y Nala.

Como reconoce, 'Flores para Antonio' no le ha servido para conocer cosas que no supiese de su tío Antonio, sino más bien para "ahondar más en lo que ya más o menos sabíamos". "Lo que sí hemos descubierto es un poco lo que sentíamos cada uno y cómo lo vivimos, porque eso sí que no lo habíamos hablado, era como, bueno, sobrevivíamos en esa superficie del que a veces hay cosas que no se hablan, por miedo a abrir heridas, a tocar corazones rotos que no se han abierto, bueno, si Alba no daba pie a la conversación, yo no puedo preguntarle '¿Qué recuerdas de tu padre?' Porque igual me dice 'no quiero hablar del tema' y se rompe y entonces yo me rompo detrás" ha confesado conmovida, reconociendo que este documental sí le ha ayudado a entender cómo afrontó su prima la muerte del cantante.

Una cita en la que echamos de menos a Guillermo Furiase, que ha limitado al mínimo sus apariciones públicas desde que sufrió un infarto cerebral en el año 2015. La razón de su retirada, como ha revelado Elena, es precisamente por este problema de salud que le cambió la vida completamente: "Es verdad que no hablo mucho de él porque después del ictus él está completamente retirado. Es verdad que no se siente tan capaz ya de estar aquí, bueno, tiene otra vida, mucho más alejada de todo". "Y yo os pido por favor, con todo mi corazón y mi alma, que sea así, porque bueno, pues tuvo una enfermedad muy importante y entonces ahí está, pero está bien, le vemos, ve a mis hijos, o sea, es mi padre" ha concluido emocionada, pidiendo a la prensa que respete su decisión de mantenerse lejos del foco mediático.