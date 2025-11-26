El médico palestino Refaat Alathamna: "Israel está tratando de acabar con todo lo que es vida en Gaza"

La fundadora de la asociación ‘Hola Gaza’, Lorena Santana, relató las dificultades económicas y logísticas que enfrentó para hacer llegar ayuda al médico Refaat Alathamna y a su familia cuando aún se encontraban en la Franja de Gaza. Según informó la agencia Europa Press, Santana explicó que al transferir fondos a intermediarios para que el dinero llegara en efectivo a Gaza, las comisiones podían alcanzar entre el 25 y el 55%. Así, por cada 3.000 euros enviados, Alathamna solo recibía alrededor de la mitad, lo que dificultaba su supervivencia ante la ausencia de otras vías de ingreso.

En un encuentro con los medios celebrado en Madrid, Alathamna, médico anestesista y especialista en cuidados intensivos oriundo de Palestina y Bolivia, describió las condiciones a las que ha sido sometida la población gazatí desde el recrudecimiento del conflicto. De acuerdo con Europa Press, el doctor denunció el colapso total de los servicios básicos y una precarización extrema de la vida cotidiana. “Israel está limitando toda la ayuda, está tratando de acabar con todo lo que es vida en Gaza y lo ha logrado hasta cierto punto, ya que no hay agricultura, no hay nada de producción”, aseguró. Alathamna también informó sobre la inflación descontrolada provocada por la escasez: “Un kilo de azúcar llegó a costar 200 euros y un kilo de harina 30 euros”, ilustrando la imposibilidad de adquirir bienes esenciales y la pérdida total del valor del dinero local.

El médico detalló que la mayoría de la población desplazada se ha visto obligada a concentrarse en apenas el 30% del territorio de Gaza, ya que explicó que el 70% restante está ocupado. Las personas permanecen en campamentos saturados, sin infraestructura suficiente y dependiendo principalmente de carpas deterioradas. A esto se suma la llegada de lluvias que han destruido la mayoría de los refugios temporales. Según consignó Europa Press, Alathamna remarcó la inexistencia de un sistema sanitario funcional, la falta de electricidad y la destrucción de las máquinas médicas y de los equipos de defensa civil, los cuales han sido objetivo de ataques. Además, afirmó que miles de personas han quedado atrapadas bajo los escombros de edificios colapsados y que ni siquiera se permite la entrada de tractores para retirar los restos.

El doctor precisó que el 90% de la ayuda que reciben quienes sobreviven en Gaza proviene de la solidaridad directa de ciudadanos, pues las vías institucionales se encuentran gravemente restringidas. Consultado acerca de la labor de los gobiernos internacionales ante la situación, Alathamna expresó su decepción por el silencio y la falta de reacción, aunque destacó la posición de España, que “al final levantaron la voz y dijeron ‘no’ a Israel, que no estaban de acuerdo con ese genocidio”, según la declaración recogida por Europa Press.

Alathamna compartió además experiencias personales y profesionales que testimonian la magnitud de la tragedia. “Gaza ha sido un lugar para experimentar con las armas que venían de todos los lados”, aseveró en la rueda de prensa, añadiendo que las noches transcurren sin descanso bajo bombardeos constantes, lo que obliga a los profesionales de la salud a acudir exhaustos a sus trabajos en hospitales abarrotados. Describió que los heridos llegan por decenas, siendo los niños los más afectados: muchos sufren amputaciones y se encuentran huérfanos, lo que, aseguró, genera una impotencia profunda entre el personal médico, incapaz de ofrecer alivio en medio de la emergencia. Asimismo, señaló que ha perdido personalmente a dos tíos y a su mejor amigo y compañero de trabajo. “Vivimos de eso, de recibir malas noticias de un ser querido que ha muerto. Todas las familias han perdido a mucha gente, hay familias que desaparecieron del mapa”, declaró.

El relato también abordó el proceso vivido por la familia para abandonar Gaza. Según Europa Press, Santana comenzó a asistirles cuando contactó con Alathamna a través de TikTok, donde el médico pidió ayuda mientras permanecía refugiado junto a familiares. Se organizó una campaña en la plataforma ‘GoFundMe’ que consiguió juntar unos 30.000 dólares, cantidad prevista para costear la salida de Gaza vía Egipto. “Pero en mayo de 2024 la frontera de Rafah se bloqueó y acabó cerrando, por lo que ya no había posibilidad de salir”, relató Santana. Para canalizar recursos y seguir ayudando, creó la asociación ‘Hola Gaza’, y apuntó que la intervención de intermediarios resultó en elevadas comisiones que mermaron su capacidad de asistencia.

La fase final de la evacuación se apoyó en la colaboración de los gobiernos de Bolivia y México, así como en la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, su consulado en Jerusalén y la embajada en Jordania. Europa Press recogió que el proceso estuvo marcado por demoras derivadas de la doble nacionalidad boliviana del médico, ya que la gestión para su salida de Gaza demoró dos años.

En la rueda de prensa, también intervino el cineasta Javier Fesser, quien, junto con la actriz Athenea Mata, impulsó una recogida de firmas en apoyo a la evacuación de Alathamna y su familia. Más de 260 figuras prominentes de la cultura y la sanidad española respaldaron la iniciativa, entre ellos músicos como Rozalén y Miguel Ríos, actores como Luis Tosar, Antonio de la Torre y Laia Costa, directores como Pedro Almodóvar e Isabel Coixet, y escritores como Rosa Montero, Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. Fesser subrayó durante el acto que Alathamna representa “el testimonio vivo y presente de un horror que está sucediendo en su país” y enfatizó que la familia experimentó nueve desplazamientos internos, entrando en contacto directo con situaciones difíciles de imaginar y un sufrimiento de grandes dimensiones.

Una vez instalado en España, Alathamna ha manifestado el deseo de obtener la homologación de su título médico para poder ejercer su profesión y reincorporarse al trabajo en el ámbito sanitario. Además, anhela lograr la escolarización de sus seis hijos, privados de acceso a la educación formal durante los últimos dos años, al igual que otros menores en Gaza. A pesar de encontrarse a salvo junto a su familia desde noviembre, Alathamna reconoció la dificultad de superar las secuelas de la experiencia vivida y señaló: “El problema de Gaza no termina, el sufrimiento no está acabado”.

Europa Press también recogió las palabras de Alathamna sobre el impacto emocional que supuso su salida. Indicó que, tras dos años sin poder expresar abiertamente su angustia, se emocionó por primera vez al sentir la seguridad al llegar a España. Describió la vida en Gaza antes de su huida como una rutina marcada por el deseo de “no querer vivir más” en medio de un sufrimiento permanente, sin tregua para la mayoría de la población.

Santana concluyó su intervención recordando los obstáculos que dificultan la transmisión de ayuda humanitaria directa. Puntualizó que resultó necesario recurrir a intermediarios, lo que redujo de forma drástica la cantidad de recursos disponibles para la supervivencia de la familia. Europa Press resaltó el papel central de la coordinación internacional entre asociaciones, gobiernos y colectivos sociales, así como la necesidad de mantener la atención sobre la crisis humanitaria que persiste en la Franja de Gaza.