Cómo limpiar el inodoro con una pastilla para lavavajillas y que quede impecable y sin cal

Las pastillas para lavavajillas están formuladas para eliminar grasa, restos orgánicos y depósitos minerales gracias a una combinación de tensioactivos, enzimas y agentes desincrustantes. Aunque están pensadas para el lavavajillas, su composición permite aprovecharlas también para otras tareas de limpieza en casa. Una de las más útiles es la limpieza del inodoro, sobre todo cuando hay manchas de cal o suciedad difícil de retirar.

La combinación de estos ingredientes resulta especialmente eficaz en la taza del inodoro, donde la cal del agua dura tiende a formar una línea amarillenta difícil de eliminar con limpiadores suaves. Al disolverse lentamente, la pastilla libera agentes que reblandecen esa capa y facilitan que salga con una simple pasada de la escobilla.

CÓMO USAR UNA PASTILLA DE LAVAVAJILLAS PARA LIMPIAR EL INODORO

Para aplicarla correctamente, basta seguir unos pasos muy sencillos:

1. Tira de la cadena para que la taza quede limpia de residuos.

2. Introduce una pastilla de lavavajillas en el fondo del inodoro.

3. Déjala actuar entre una y cuatro horas, o incluso durante toda la noche si la suciedad está muy incrustada. La pastilla se irá disolviendo poco a poco.

4. Frota con la escobilla, insistiendo en la zona donde se suele formar la línea amarilla o marrón del agua dura.

5. Vuelve a descargar para eliminar todos los restos.

Si la pastilla tarda en disolverse -algo habitual cuando el agua está fría- puedes disolverla previamente en un vaso con agua caliente (no hirviendo) y verter la mezcla en la taza. Esto activa los agentes limpiadores con más rapidez.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Aunque las pastillas pueden ser un buen aliado para la limpieza del inodoro, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones:

No mezclar nunca pastillas de lavavajillas con lejía u otros productos de limpieza para evitar reacciones químicas.

No usar agua hirviendo, ya que podría dañar la porcelana si hay un gran contraste térmico.

Ventilar el baño mientras actúa el producto.

Este truco no sustituye a los limpiadores específicos cuando se necesita desinfección.

Evitar su uso en superficies grietas o porcelanas dañadas.

Y, aunque resulta práctico, conviene reservar este truco para un uso ocasional, no como sustituto de la limpieza habitual.