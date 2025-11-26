Agencias

Cabello acusa a Rubio de ser un "payaso" con "ínfulas" y amenaza con "aniquilar" al que ataque Venezuela

Guardar

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha acusado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser un "payaso" con "ínfulas" y ha amenazado con "aniquilar" a aquellos que decidan atacar el país caribeño.

"Se va a estrellar como lo han hecho muchos payasos que han tenido la osadía de intervenir en Venezuela", ha aseverado Cabello, que ha descrito a Marco como el alto cargo de Estados Unidos más "incapaz" de la historia. "Desconoce la madera de la que están hechos los venezolanos, su historia y su capacidad de resistencia", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que el "imperialismo norteamericano trata de utilizar la misma fórmula que aplicó para invadir Irak, Siria y otros países, usando mentiras para desprestigiar a la nación y justificar sus acciones", según informaciones de la cadena de televisión Globovisión.

"Recuerden las mentiras sobre Irak, Siria, Libia, Afganistán. En todos esos sitios ha intervenido Estados Unidos con mentiras; trataron de montar el mismo guion en nuestro país, pero el mundo no les cree", ha asegurado.

Asimismo, ha argumentado que Estados Unidos cambió su "estrategia discursiva porque las acusaciones anteriores fallaron, revelando su verdadero interés". "Estados Unidos ya no habla de narcotráfico, Cártel de los Soles o terrorismo porque esos argumentos se cayeron", ha sostenido.

Cabello ha asegurado que el "verdadero objetivo de la narrativa estadounidense es robar los recursos naturales de Venezuela con la excusa del cambio de régimen y las acusaciones sobre la existencia de una dictadura", ha dicho.

No obstante, ha restado importancia a las acciones del Tren de Aragua y ha acusado a Estados Unidos de "usarla como propaganda". Además, ha comparado la narrativa sobre este grupo con el discurso sobre las "armas de destrucción masiva" que utilizó en el pasado para justificar la invasión de Irak.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pablo Urdangarín, su familia le deja solo en un encuentro decisivo coincidiendo con el 50º aniversario de la monarquía

A pesar de ser figura clave en su equipo de balonmano, el nieto del rey Juan Carlos disputó el encuentro más relevante del torneo sin apoyo familiar directo, ya que sus allegados permanecieron en Madrid por actos conmemorativos oficiales

Pablo Urdangarín, su familia le

Israel identifica los restos del último cuerpo entregado por Hamás

Israel identifica los restos del

Eva González, entregada y enamorada, consolida su historia de amor con Nacho

Eva González, entregada y enamorada,

Al menos ocho muertos y 58 heridos por inundaciones y aludes en isla indonesia de Sumatra

Infobae

La ruta migratoria atlántica se enfría en África: ¿por qué cayeron las travesías en 2025?

Infobae