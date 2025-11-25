EEUU reafirma el derecho de Israel a la "autodefensa" tras el bombardeo sobre Beirut

Las autoridades de Estados Unidos han reafirmado el derecho de Israel a la "autodefensa" tras la muerte del 'número dos' del partido-milicia libanés Hezbolá, Haizam Alí Tabatabai, en un bombardeo perpetrado el domingo por el Ejército de Israel contra el barrio de Haret Hreik, situado en el sur de Beirut, la capital del país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha señalado durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News que Estados Unidos "muestra todo su apoyo a Israel a la hora de defenderse", también mediante este tipo de ataques.

"Por supuesto, el presidente apoya el derecho de Israel de eliminar a cualquier amenaza terrorista que haya en la región", ha apuntado, después de que Hezbolá confirmara la muerte del que era considerado el segundo rostro más relevante de Hezbolá en la actualidad, solo por detrás del actual secretario general, Naim Qasem.

Tras su muerte, el partido-milicia libanés ha alabado su papel y ha afirmado que había "dedicado su vida a la resistencia". "Fue uno de los grandes líderes que sentó las bases para su fundación", ha apuntado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha defendido que Tabatabai era un "asesino en masa". "Sus manos están manchadas de sangre de muchos israelíes y estadounidenses y no es casual que tuviera una recompensa estadounidense de cinco millones de dólares por su cabeza", ha recalcado.