La reina Sofía reaparece impecable tras su encuentro con el rey Juan Carlos

Tan solo unos días después del esperado encuentro familiar que se produjo el pasado sábado en el Palacio del Pardo con motimo del 50º aniversario de la Democracia española, la reina Sofía ha reaparecido en solitario en esta ocasión para entrgar el 'Premio Internacional Príncipe Talal para el Desarrollo Humano'.

Una vez mas con la mejor de sus sonrisas y recibiendo el cariño de los allí presentes, la madre de don Felipe VI llegaba al exclusivo Hotel Palace de Madrid para presidir el acto en el que entregó uno de los reconocimientos internacionales más relevantes en el ámbito del desarrollo humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Este año bajo la temática de la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos doña Sofía volvió a mostrar su implicación en este tema a través del proyecto LIBERA, para la limpieza y conservación de ríos, lagos y embalses llevado a cabo por la Fundación Reina Sofía.

Para la ocasión, doña Sofía volvió a confiar en el que se ha vuelto su diseñador favorito, Alejandro de Miguel, del que lució un favorecedor trese piezas en color rojo. Con puños acolchados y detalles de pedrería en el pantalón, la Reina Emérita volvió a apostar por las perlas para completar un estilismo de lo más elegante y acertado para la ocasión. Como es habitual, la Reina también recurrió a los broches como su seña de identidad luciendo tres sobre el lado izquierdo.