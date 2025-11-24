Agencias

Eslovenia rechaza en referéndum una ley de suicidio asistido

Guardar

La sociedad eslovena ha rechazado este domingo en referéndum una ley impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso para legalizar el suicidio asistido para pacientes terminales al que se ha opuesto un 53 por ciento del electorado.

Con más del 99,9 por ciento del escrutinio realizado y una participación de menos del 41, la Comisión Electoral Estatal ha informado de que el 46,57 por ciento de los eslovenos ha votado a favor, mientras que el 53,43 lo ha hecho en contra.

Por su parte, el primer ministro esloveno, Robert Golob, ha defendido la propuesta alegando que "no se trata de una cuestión política, sino de dignidad, Derechos Humanos y elección individual", y que quienes han impulsado la norma "se preocupan por que sus semejantes terminen sus vidas con dignidad".

El mandatario se ha dirigido también a la oposición, advirtiendo de que "el desafío (...) aún persiste". "Todos coincidimos en dos cosas: nadie debe ser obligado a un sufrimiento insoportable y prolongado. Y nadie debe ser obligado a quitarse la vida. Como sociedad libre y compasiva, debemos garantizar ambas cosas", ha declarado.

Paralelamente, las diputadas Tereza Novak, del Movimiento por la Libertad, y Natasa Sukic, de La Izquierda, ambas formaciones pertenecientes a la coalición gobernante, han defendido que el resultado del referéndum corresponde únicamente a la propuesta recogida y no alude de ningún modo al Ejecutivo.

Por contra, en la oposición, el vicepresidente del Partido Demócrata Esloveno (derecha), Ales Hojs, ha considerado la consulta como "una gran moción de censura a la coalición actual".

"Preveo que el primer ministro dimitirá a partir de mañana", ha aseverado, agregando a sus previsiones que su formación cuenta con aglutinar una "mayoría constitucional de razón" en la próxima legislatura, con el objetivo de derogar las medidas y leyes adoptadas por el actual Ejecutivo.

De modo similar, su homóloga en el partido democristiano Nueva Eslovenia (NSi), Mojca Sojar, ha considerado que "este es un nuevo voto de censura contra el Gobierno, que pretendía instaurar una danza de la muerte". "El resultado demuestra una vez más que un cambio de gobierno no solo es necesario, sino también posible", ha añadido.

Al hilo, el activista político Alez Primac, una de las principales figuras de la oposición a la ley, ha celebrado el triunfo de "la compasión, la justicia y la solidaridad", según ha recogido el diario esloveno 'Delo'. Para él, Eslovenia se ha pronunciado "a favor de la vida" y ha rechazado la reforma sanitaria, de pensiones y social del gobierno, basada en la muerte por envenenamiento".

Por contra, la Alianza Mi Vida, Mi Derecho ha mantenido en un comunicado recogido por la agencia STA que este derecho se hará efectivo más pronto que tarde, mientras que el académico Andrej Pleterski, uno de los impulsores del texto y parte de la campaña de la alianza, ha concedido que "es posible que a algunos no les gustaran todas las soluciones de la ley".

Con todo, ha interpretado el resultado del referéndum como "un incentivo para mejorar la ley la próxima vez", ya que, "después de un año, la ley volverá a estar abierta a su aprobación". "Sin duda, se aprobará en el futuro", ha agregado.

La norma legalizaba el suicidio asistido para pacientes terminales, no así la eutanasia, y excluía del mismo a las personas con enfermedades mentales. Para ello, el paciente tendría que presentar una solicitud ante su médico y estar informado sobre otras opciones para aliviar su sufrimiento. Tras varias entrevistas, el caso se remitiría a una comisión especializada para determinar si el cumplimiento del paciente con las condiciones para poner fin a su vida.

La legislación rechazada especifica que el paciente se autoadministraría la sustancia con la presencia en la sala hasta su fallecimiento certificado de un médico y un enfermero titulado. Los profesionales podrían negarse a participar en el procedimiento, si bien sería preciso asignar un sustituto dado el caso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China advierte a Japón de que su postura "militarista" acabará en fracaso

Pekín responde con firmeza a las declaraciones de una líder japonesa sobre una eventual intervención militar en Taiwán, afirmando que violan acuerdos internacionales y advierte sobre las consecuencias de abandonar el compromiso pacífico tras la Segunda Guerra Mundial

China advierte a Japón de

Al menos dos muertos tras un operativo policial para desalojar a campesinos que ocupaban cuatro fincas en Brasil

La muerte de dos personas durante la actuación policial en propiedades rurales de Rondonia desató un fuerte debate sobre el uso de la fuerza, la protección de derechos humanos y la transparencia en los procedimientos de la Policía Militar en áreas rurales de Brasil

Al menos dos muertos tras

Las autoridades sudanesas rechazan la mediación de Emiratos Árabes Unidos y responsabilizan al Cuarteto

Infobae

La congresista Marjorie Taylor Greene anuncia que dejará su cargo en enero tras su desencuentro con Trump

Acusaciones de amenazas, rupturas internas y fuerte presión rodean la inminente salida de la polémica legisladora, generando incertidumbre sobre el futuro del sector más radical del Partido Republicano y el liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos

La congresista Marjorie Taylor Greene

EEUU aplaude el progreso de Irak y avisa de que "no aceptará injerencias externas en la formación de gobierno"

Washington reconoce los avances institucionales en Bagdad y expresa respaldo al proceso de formación del próximo gabinete, subrayando la importancia de la autonomía política y advirtiendo que presiones de otros países serán consideradas inaceptables para la Casa Blanca

EEUU aplaude el progreso de