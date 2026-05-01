Previa del Valencia CF - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid visita este sábado (16.15 horas) al Valencia CF en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025-2026 con la mente puesta en el enfrentamiento de vuelta de las semifinales de Liga de Campeones del próximo martes en el se jugará su pase a la final de Budapest, en un escenario en el que el conjunto valencianista tratará de aprovechar para amarrar la permanencia.

Como ocurriera en la temporada 2013-14, el Estadio de Mestalla se interpone en el camino del Atlético de Madrid en mitad de la disputa de las 'semis' en la máxima competición europea. En aquel curso, los rojiblancos andaban inmersos en la lucha por el título liguero, por lo salieron con un equipo muy titular en su empeño por no dar margen a sus perseguidores y sin pensar en el trascendental duelo en Londres ante el Chelsea tras el empate sin goles en suelo español.

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Al final, ambos enfrentamientos cayeron del lado madrileño: 0-1 en Valencia y 1-3 en Londres. Pero ahora el escenario es diferente. Los pupilos de Diego Pablo Simeone se desconectaron por LaLiga hace ya varias jornadas lo que les ha permitido centrarse en las otras dos competiciones, Copa del Rey y 'Champions League'. La primera ya dejó un sinsabor al caer en los penaltis en la final de La Cartuja, pero la segunda todavía da un halo de esperanza a la entidad, que ansía romper la sequía de cinco temporadas sin tocar metal.

Por ello y como en jornadas anteriores, el cuadro colchonero afrontará la cita liguera pensando claramente en el crucial duelo de Liga de Campeones del próximo martes en la capital inglesa, en el que necesita ganar tras el empate de este miércoles (1-1) para sellar el ansiado pase a la final. Además, la victoria ante el Athletic (3-2) reafirmó su cuarto puesto Champions para la próxima temporada aprovechando el pinchazo del Real Betis (1-1), al que ahora aventaja en diez puntos.

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Así, el entrenador argentino apueste por la 'unidad B' repleta de jugadores del Atlético Madrileño. Julio Díaz volvería a estar en el lateral izquierdo en una defensa con Clément Lenglet y Robin Le Normand. En el centro del campo, se espera de nuevo la presencia de Rodrigo Mendoza junto a Obed Vargas con Rayane Belaid, que debutó en el Sánchez-Pizjuán, en el extremo derecho. Y arriba, el delantero de 18 años Miguel Cubo podría estrenarse con la elástica rojiblanca.

Y de este clima previsiblemente de poca tensión competitiva por parte de los madrileños tratará de sacar tajada el Valencia para confirmar su presencia un año más en la máxima categoría del fútbol español. El cuadro de Carlos Corberán arranca esta jornada en duodécima posición con 39 puntos, cinco por encima de la zona de peligro.

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Una situación algo más pacífica tras el triunfo del pasado sábado ante el Girona (2-1), que supuso la primera victoria en cuatro partidos para un club che que ha sumado 26 de sus puntos totales esta campaña en Mestalla (7V, 5E y 4P). Un dato que demuestra la fortaleza del Valencia en casa y que ahora quiere dejar patente ante el Atlético de Madrid.

Sin embargo, los de Corberán han perdido sus seis enfrentamientos ligueros hasta la fecha contra los cuatro primeros clasificados de LaLiga EA Sports. Y además, en esos partidos, los valencianistas han encajado dos o más goles en cada ocasión y sin lograr marcar en cuatro de ellos. Un registro que el técnico valenciano buscará frenar y maquillar poniendo en liza un once similar al de la última victoria.

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Tan solo está la duda del que será el acompañante de Sadiq Umar con Diego López y Arnaut Danjuma pugnando por esa posición en detrimento del lesionado Lucas Beltrán. En la medular, Javi Guerra y Guido Rodríguez parecen haberse asentado con notables actuaciones en las últimas semanas, especialmente el argentino que desde su llegada en invierno ha participado en todos los encuentros.

FICHA TÉCNICA.

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--POSIBLES ALINEACIONES.

VALENCIA CF: Dimitrievski; Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà; Rioja, Guerra, Guido, Ramazani; Danjuma y Sadiq.

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ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Nahuel, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Belaid, Vargas, Mendoza, Almada; Baena y Cubo.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz).

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--ESTADIO: Mestalla.

--HORA: 16.15/Movistar+ LaLiga.

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