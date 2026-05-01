El expresidente de RDC Joseph Kabila considera "injustificadas" las sanciones de EEUU

Nairobi, 1 may (EFE).- El expresidente de la República Democrática del Congo (RDC) Joseph Kabila (2001-2019) calificó este viernes de "injustificadas" las sanciones impuestas el día anterior contra su persona por parte de Estados Unidos, al considerar que "brinda apoyo material" a grupos armados que actúan en el este congoleño.

"Kabila ha recibido con asombro la decisión adoptada por el Gobierno de Estados Unidos contra su persona, una decisión que considera profundamente injustificada, motivada políticamente y basada en acusaciones sin fundamento", se indica en un comunicado de la oficina del exmandatario.

PUBLICIDAD

Tras ello, afirmó que sus acciones presidenciales se dedicaron a la "reunificación del territorio nacional, la pacificación progresiva del país, la reconciliación del pueblo congoleño, la reconstrucción del Estado y la contribución a la estabilización de la región de los Grandes Lagos", y que fue durante su mandato cuando el país salió de una "devastadora" guerra regional.

"Esta decisión corre el riesgo de ser percibida (...) como una muestra de apoyo a la dictadura y la tiranía, un cheque en blanco para el aplastamiento de toda voz que se alce contra la corrupción, la depredación y la confiscación del Estado", añadió.

PUBLICIDAD

Por último, acusó al actual Gobierno congoleño de "sustituir al Estado por un clan", de "confundir el ajuste de cuentas con la justicia" y de utilizar pretextos de seguridad para "reprimir y eliminar cualquier voz disidente".

Kabila, de 54 años, fue juzgado 'in absentia' y condenado a muerte por traición en septiembre de 2025 por el Tribunal Superior Militar de la RDC, por apoyar al M23, y se le impuso el pago de 33.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios: 29.000 millones para el Estado congoleño y 2.000 millones para cada una de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en el este del país, afectadas por la ofensiva rebelde.

PUBLICIDAD

Tras dieciocho años en el poder y un largo silencio desde su marcha en 2019, Kabila permaneció fuera del país en un exilio autoimpuesto desde finales de 2023, principalmente en Sudáfrica.

En abril de 2025, anunció su regreso a la RDC para "contribuir a una solución" a la crisis en el este y en mayo viajó a Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, bajo control del M23 desde el pasado enero.

PUBLICIDAD

Las perspectivas de una salida negociada al conflicto se reactivaron el año pasado con la firma en Washington, el 27 de junio, de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, y con la declaración rubricada el 19 de julio en Doha entre el Gobierno y el M23, pero la violencia continúa.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por los rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

PUBLICIDAD