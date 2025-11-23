Tres muertos en un ataque de un dron ruso en Járkov (Ucrania)

Tres personas han muerto y doce más han tenido que ser atendidas por personal sanitario este domingo tras un ataque de un dron ruso en la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania, según han informado las autoridades ucranianas.

"Lamentablemente, tres personas han fallecido: una mujer de 61 años, otra de 41 y un hombre de 55", ha explicado el gobernador de la región militar de Járkov, Oleg Sinegubov, en su cuenta en Telegram.

El ataque ha consistido en una ofensiva con 16 proyectiles lanzados por un dron Geran-2, ha indicado Sinegubov. "Han alcanzado viviendas privadas. Hay casas destruidas", ha indicado antes de advertir de la posibilidad de que haya víctimas bajo los escombros.

Hay cinco personas con lesiones y otras siete han tenido que ser atendidas por una reacción de estrés agudo. "Dos personas han sido hospitalizadas y el resto están siendo atendidas por médicos en ese mismo lugar", ha relatado Sinegubov. Entre los heridos hay dos niños: un niño de 12 años herido por un cristal y una niña de 11 que sufre estrés severo.

El propio Sinegubov había informado previamente de un incendio declarado en el distrito de Shevchenkivski de Járkov como consecuencia de ataques de drones rusos.

Este ataque se produce en medio de las negociaciones que mantienen Estados Unidos y las delegaciones de Ucrania y sus aliados europeos en Ginebra para intentar avanzar hacia una solución al conflicto con Rusia utilizando como base el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.