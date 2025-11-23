Agencias

(Previa) Espanyol y Sevilla pugnan por la última plaza europea en Cornellà

Guardar

El RCD Espanyol tratará de defender este lunes en el RCDE Stadium (21.00 horas), en el último partido de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, la última de las plazas europeas frente a un Sevilla FC que aspira a arrebatársela y que busca encadenar dos victorias consecutivas por primera vez esta temporada.

El conjunto catalán se marchó al parón por selecciones sexto con 18 puntos, uno más que el Getafe, todo a pesar de perder fuelle en las últimas fechas. Tras ganar en casa del Real Oviedo (0-2) y de vencer al Elche (1-0), cedió ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza (2-1) y cayó frente al Villarreal en Cornellà-El Prat (0-2).

Ahora, los de Manolo González quieren recuperar el pulso en la competición doméstica y mejorar al calor de su público, frente al que solo han ganado uno de los últimos cuatro partidos disputados y dos de los cinco celebrados -dos triunfos, un empate y dos derrotas-.

Enfrente, el cuadro nervionense rompió justo antes de la 'ventana FIFA' una racha de tres derrotas ligueras consecutivas -ante RCD Mallorca (1-3), Real Sociedad (2-1) y Atlético de Madrid (3-0)- superando a Osasuna (1-0), un duelo en el que mantuvieron la portería a cero por tercera vez esta temporada.

Con 16 unidades, el equipo de Matías Almeyda está a solo dos de su rival de este lunes, por lo que una victoria podría permitirles dormir en la sexta plaza, siempre y cuando el Getafe no gane al Elche.

Javi Puado será la única ausencia en el conjunto perico, que podrá contar con Charles Pickel, recuperado de unas molestias sufridas con su selección. Los andaluces, mientras, lamentarán las bajas de César Azpilicueta y de Tanguy Nianzou.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

RCD Espanyol - Sevilla FC. Sesma Espinosa (C.Riojano) 21.00 horas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Miguel y Sebastián Palomo Danko acuden al juicio tras ser acusados de maltrato animal

Los hermanos, hijos de Sebastián Palomo Linares, comparecen en el tribunal de Illescas después de la denuncia interpuesta por la exnovia de uno de ellos, quien responsabiliza a ambos del fallecimiento de una mascota que compartía con su expareja

Miguel y Sebastián Palomo Danko

La UE pide preservar el alto el fuego en Líbano ante la oleada de ataques israelíes

La Unión Europea urge mantener la calma tras recientes ofensivas israelíes que provocaron muertes entre civiles y tensión en la mayor zona de refugiados del país, además de exigir mayor protección para las misiones de paz internacionales

La UE pide preservar el

La 'app' de Gemini verifica si una imagen ha sido generada por la IA de Google

La función en la aplicación permite a los usuarios consultar sobre la autenticidad de fotografías y recibir detalles contextuales en tiempo real, incorporando tecnología SynthID para identificar contenido alterado o creado mediante inteligencia artificial, según anunció la compañía

La 'app' de Gemini verifica

Trump pide la liberación de la republicana Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación en 2020

Trump pide la liberación de

Logran escapar 50 de los más de 300 estudiantes católicos secuestrados el viernes en Nigeria

Logran escapar 50 de los