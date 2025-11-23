Agencias

Nuria Fergó desvela cómo serán las primeras Navidades sin su padre

Tras haber vivido el peor año de su vida por el fallecimiento de su padre a causa de un cáncer y la ruptura sentimental con Juan Pablo Laura semanas después cuando tenían todo preparado para darse el 'Sí, quiero', Nuria Fergó vuelve a sonreír. Han pasado meses y la artista ha remontado el vuelo a través de su música.

Esta semana, la cantante se dejaba ver en la inauguración de las Navidades Mágicas del parque de Torrejón de Ardoz en Madrid y desvelaba que "este año va a ser diferente" celebrar la Navidad porque su padre ya no está con ellos.

Consciente del carrusel de emociones por las que ha pasado este año, Nuria confesaba que está "tirando" y "centrada en el trabajo, en nuevas ilusiones y en nuevos proyectos", pero recalcaba que "esto no es de un día pa' otro". Además, aseguraba estar "rodeada de mi gente y haciendo mis terapias, mis cositas, todas estas cosas que me ayudan para poder estar mejor".

La artista reconocía que este año "se me ha juntado todo" y que ha sido como una "catarsis" porque siente que "una nueva Nuria ha nacido" y ahora solo mira adelante con positividad después de todo lo que ha vivido.

