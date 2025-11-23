Agencias

Marta Castro desvela que espera una niña con Rodri Fuertes

Guardar

Marta Castro y Rodrigo Fuertes anunciaban hace unas semanas a través de sus redes sociales que están esperando su primer hijo en común después de dos años de relación: "El corazón nos late más fuerte que nunca porque pronto seremos uno más", comunicaban por redes sociales.

Asegurando encontrarse "muy bien" y "muy contenta", la influencer desvelaba que se trataba de "una noticia muy bonita", que sobre todo le había hecho mucha ilusión a su hijo porque "lleva un montón de tiempo diciendo que quería un hermanito".

Esta semana, Marta se dejaba ver en la inauguración de las Navidades Mágicas del parque de Torrejón de Ardoz y allí desvelaba que están esperando "una niña" aunque "me da igual lo que fuera, pero es verdad que preferiría niño por Hugo, pero bueno, viene niña".

La influencer aseguraba estar "súper feliz" porque "al final es una experiencia diferente, son diferentes los niños" y reconocía que ya sabe el nombre que pondrán a su hija: "Lo tenemos ya, es súper especial, significa mucho para nosotros, pero de momento no lo vamos a decir... Yo creo que hasta que nazca no vamos a decir nada".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La UE pide preservar el alto el fuego en Líbano ante la oleada de ataques israelíes

La Unión Europea urge mantener la calma tras recientes ofensivas israelíes que provocaron muertes entre civiles y tensión en la mayor zona de refugiados del país, además de exigir mayor protección para las misiones de paz internacionales

La UE pide preservar el

(Previa) Espanyol y Sevilla pugnan por la última plaza europea en Cornellà

(Previa) Espanyol y Sevilla pugnan

La 'app' de Gemini verifica si una imagen ha sido generada por la IA de Google

La función en la aplicación permite a los usuarios consultar sobre la autenticidad de fotografías y recibir detalles contextuales en tiempo real, incorporando tecnología SynthID para identificar contenido alterado o creado mediante inteligencia artificial, según anunció la compañía

La 'app' de Gemini verifica

Trump pide la liberación de la republicana Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación en 2020

Trump pide la liberación de

Logran escapar 50 de los más de 300 estudiantes católicos secuestrados el viernes en Nigeria

Logran escapar 50 de los