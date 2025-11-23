Marta Castro desvela que espera una niña con Rodri Fuertes

Marta Castro y Rodrigo Fuertes anunciaban hace unas semanas a través de sus redes sociales que están esperando su primer hijo en común después de dos años de relación: "El corazón nos late más fuerte que nunca porque pronto seremos uno más", comunicaban por redes sociales.

Asegurando encontrarse "muy bien" y "muy contenta", la influencer desvelaba que se trataba de "una noticia muy bonita", que sobre todo le había hecho mucha ilusión a su hijo porque "lleva un montón de tiempo diciendo que quería un hermanito".

Esta semana, Marta se dejaba ver en la inauguración de las Navidades Mágicas del parque de Torrejón de Ardoz y allí desvelaba que están esperando "una niña" aunque "me da igual lo que fuera, pero es verdad que preferiría niño por Hugo, pero bueno, viene niña".

La influencer aseguraba estar "súper feliz" porque "al final es una experiencia diferente, son diferentes los niños" y reconocía que ya sabe el nombre que pondrán a su hija: "Lo tenemos ya, es súper especial, significa mucho para nosotros, pero de momento no lo vamos a decir... Yo creo que hasta que nazca no vamos a decir nada".