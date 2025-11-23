La ONU condena la muerte de 90 civiles en ataques de ADF en República Democrática del Congo

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha censurado este sábado los ataques perpetrados durante esta última semana en República Democrática del Congo (RDC) por un grupo vinculado a Estado Islámico y en los que han muerto cerca de 90 personas, y ha reiterado a las autoridades congoleñas su apoyo en materia de protección de los Derechos Humanos.

"El secretario general condena enérgicamente los mortíferos ataques perpetrados por el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) entre el 13 y el 19 de noviembre de 2025 en el territorio de Lubero, Kivu del Norte, que han causado la muerte de al menos 89 personas, entre ellas al menos 20 mujeres y un número aún indeterminado de niños", ha expresado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

En la nota, Dujarric ha censurado también los "secuestros, saqueos de suministros médicos y destrucción de viviendas" registrados en un centro de salud de la localidad congoleña de Byambwe, donde al menos otros 17 civiles perdieron la vida, y ha transmitido --en nombre del secretario general-- sus "más profundas condolencias a las familias y comunidades afectadas".

"Naciones Unidas se solidariza con todos los afectados", ha apostillado, al tiempo que ha insistido en que la organización "sigue plenamente comprometida a apoyar" los esfuerzos del Gobierno "por proteger a los civiles, prevenir las violaciones de los Derechos Humanos y combatir la impunidad"; algo que hará, ha señalado, a través de la Misión de Estabilización de la ONU en el país (MONUSCO).

Precisamente la MONUSCO anunciaba este viernes la muerte de cerca de 90 personas en ataques perpetrados a lo largo de la última semana en el este del país por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que operan bajo la bandera del grupo yihadista Estado Islámico.

La misión expresó ya entonces en un comunicado su "firme condena" a estos ataques, resaltando que entre las vícitmas mortales se encontraban "varias mujeres que recibían atención en una maternidad" y que fueron asesinadas en un ataque contra un centro de salud operado por la Iglesia Católica en Byambwe, asalto que incluyó además el incendio de cuatro edificios que acogían a pacientes.

La MONUSCO informó asimismo de que "otras localidades, incluidas Mabiango, Tunarudi, Sambalysa, Thucha y Butsili, se vieron afectadas también por graves abusos, incluidos secuestros, saqueo de suministros médicos, incendio de viviendas y destrucción de propiedades de comunidades que ya estaban expuestas a una vulnerabilidad humanitaria".

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.