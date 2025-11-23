Isco Alarcón amplía su contrato con el Real Betis hasta el 30 de junio de 2028

El Real Betis Balompié confirmó este domingo que ha alcanzado un acuerdo con el centrocampista malagueño Francisco Román Alarcón Suárez 'Isco' para la extensión por una temporada más de su contrato, hasta el 30 de junio de 2028, un anuncio que realizó durante el partido ante el Girona FC de LaLiga EA Sports con una pancarta que desplegó en una de las gradas del Estadio de La Cartuja.

El futbolista andaluz, de 33 años, aterrizó en el verano de 2023 en el conjunto verdiblanco, donde ha conseguido recuperar su mejor nivel, lo que le llevó incluso de vuelta a la selección española para la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones del pasado mes de junio.

"Sus grandes actuaciones con el equipo dentro del terreno de juego y su ejemplo fuera de él le han convertido en uno de los jugadores claves de la plantilla, siendo además primer capitán de la misma", remarcó el Real Betis.

Este domingo, Isco volvía a los terrenos de juego después de superar una grave lesión y ya suma un total de 69 partidos oficiales, en los que ha anotado 21 goles y repartido 19 asistencias en dos temporadas en las que fue clave para que el Betis se clasificase para competición europea y disputase la primera final continental de su historia, la perdida el pasado mes de mayo ante el Chelsea FC inglés en la Conference League.