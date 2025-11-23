El alcalde de Rincón apunta a una muerte por violencia de género tras conocer los primeros indicios del caso

El alcalde de Rincón de la Victoria (Málaga) y presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha afirmado este domingo que los indicios sobre la muerte de una mujer de 60 años este pasado sábado en dicha localidad, apuntarían a un posible caso de violencia de género, por el cual ha sido detenido la expareja de la víctima por su supuesta implicación.

En una atención a medios, durante la concentración convocada a las puertas del Ayuntamiento en memoria de la víctima, el alcalde ha declarado que los indicios apuntan a que el detenido ha sido el causante de la muerte de su expareja, ya que, según ha detallado, cuando acudió tanto la Guardia Civil como la Policía local a la puerta del domicilio, "intentaron echar abajo la puerta y voluntariamente abrió la puerta y encontraron ya el cuerpo sin vida de la víctima".

Además, ha indicado que la fallecida no estaba registrada en el Sistema Viogén y que no había presentado denuncias previas hacia su expareja. "Era una mujer muy buena, su relación no era mala; ella seguía atendiendo a su exmarido porque estaba en una depresión, y le atendía, seguía visitándolo y apoyándolo en su casa", ha añadido.

Asimismo, Salado ha expuesto que, de ser confirmado este caso como crimen machista por el Ministerio de Igualdad, ya serían cinco las mujeres fallecidas en la provincia de Málaga por violencia de género en lo que llevamos de 2025; doce en Andalucía y un total de 39 en España.

"Esto tiene que terminar, y desde aquí, quiero hacer un llamamiento que todo no puede seguir así, que tenemos que hacer un redoblar los esfuerzos entre todos. La erradicación de la violencia de género es tarea de todos, no solo ese paso que tiene que dar la mujer víctimas de violencia, de denunciar, de pedir ayuda, sino de toda la sociedad", ha exigido el alcalde.

Al hilo de ello, ha exigido que las administraciones públicas --instituciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado--, deben poner más medios para "luchar contra esta lacra" y ha hecho un llamamiento a la colaboración de la sociedad civil que "tiene que colaborar en denunciar cuando ve que hay un indicio claro de que una mujer está siendo víctima de violencia de género en su entorno".

"Esa mujer tiene miedo, no es capaz de dar ese paso y esa denuncia a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los centros municipales de información a la mujer puede salvar vidas. Así que esto es tarea de todos, la prevención es fundamental, una vez que ocurre esto ya no tiene remedio, es una familia rota, una sociedad rota y una mujer que ya no va a volver", ha lamentado Salado, tras trasladar su pésame a los seres queridos de la fallecida.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha mostrado también su pésame a los familiares y ha mostrado su rechazo a la violencia machista. "Crímenes como el que hemos experimentado y vivido en estos días en Rincón de la Victoria demuestra que esta lucha no es solo cosa de un día, sino de los 365 días del año", ha asegurado, añadiendo que la colaboración y la unión de todas las instituciones es necesaria para que haya más recursos y medios, y poder así "erradicar esta lacra".

"Creo que desde las administraciones se está haciendo un gran esfuerzo para buscar sistemas de detección temprana de este tipo de situaciones, pero como se ha demostrado en este caso, muchas veces ni siquiera eso es suficiente", ha ahondado Navarro.

Por último, ha expresado "un mensaje de esperanza a todas esas mujeres que actualmente están viviendo en estas circunstancias, que no se atreven por los hijos, que no se atreven muchas veces incluso por sus padres, que son mayores y no quieren darle ese mal rato, que quizás tienen ciertas dependencias económicas, no tienen empleo", además de destacar la implicación de la Junta de Andalucía con esta problemática.