Sudáfrica clasifica la violencia de género como "desastre nacional"

El Ministerio de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales de Sudáfrica ha dado el paso de clasificar la violencia de género y el feminicidio como "desastre nacional" por su importante impacto en la seguridad de las mujeres y niños sudafricanos.

"Esta decisión se tomó tras una exhaustiva revisión de informes anteriores y la actualización de las presentaciones de organismos estatales y organizaciones civiles. Tras evaluar los riesgos persistentes e inmediatos para la seguridad de las personas que representan los continuos actos de violencia, el NDMC concluyó que la violencia de género alcanza ahora el umbral de una posible catástrofe, según lo define la Ley (de Gestión de Desastres)", reza la nota del Ministerio.

Con esta norma el Ejecutivo pasa a ser el responsable de desplegar una estrategia para "coordinar y gestionar este desastre nacional" e impone la necesidad de que todos los órganos del Estado refuercen su apoyo a las estructuras de respuesta ya establecidas y a "implementar plenamente sus planes de contingencia".

"Se recomienda a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, de conformidad con la Ley, que implementen planes multisectoriales de prevención, mitigación, socorro y rehabilitación para abordar de manera integral los efectos de este desastre", informa la nota.

Sin embargo, esta nueva clasificación no otorga mayor financiación ni poderes a las instituciones para hacer frente a esta lacra, sino que refuerza las ya existentes. Dentro las iniciativas contra la violencia de género en Sudáfrica se encuentran mecanismos como comités interministeriales, centros de atención a víctimas o programas de sensibilización.

"Este esfuerzo aúna a todas las esferas del gobierno y a todos los sectores críticos: policía, desarrollo social, justicia, salud, educación, desarrollo económico y liderazgo tradicional. Sobre todo, confirma una verdad fundamental: la violencia de género no es un problema de mujeres. Es una crisis nacional", ha sostenido la ministra de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales, Velenkosini Hlabisa.

