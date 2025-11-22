La novia de Juan Urdangarin, la gran ausente en la reunión familiar con don Juan Carlos

Los nietos de don Juan Carlos no han faltado al almuerzo familiar organizado en el Palacio de El Pardo con el que se ha celebrado el 50 aniversario de la monarquía. Una reunión en torno al rey emérito en la que se han juntado una larga lista de Borbones, así como otros miembros de la familia y otros allegados que han querido brindar con él en este día tan señalado.

Todos menos una. Porque de todos los jóvenes que se han reunido: los Urdangarin y los Marichalar, además de la princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía, ha sido sonada la ausencia de la última en llegar. Sophia Khan, novia de Juan Urdangarin no ha estado en el evento. Su ausencia llamaba la atención en cuanto los jóvenes de la casa se agolpaban a las puertas del Palacio, minutos antes de acceder al interior del mismo.

Todos juntos y unidos. Miguel y Pablo con respectivas novias, Olympia Beracasa y Johanna Zott, y el resto incluído Juan, haciendo gala de su soledad elegida al menos para esta comida con el abuelo. Aunque todo apuntaba a que el hijo mayor de la infanta Cristina oficializaría su noviazgo en este día, el joven ha preferido su habitual discreción y no quitarle el protagonismo a don Juan Carlos apareciendo con su pareja por primera vez en una reunión familiar de este nivel.