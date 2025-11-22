Helen Svedin cumple años rodeada del amor de su familia: así fue la celebración junto a Luis Figo y sus hijas

Luis Figo y Helen Svedin conforman una de las parejas más sólidas y discretas del panorama mediático español. El exfutbolista portugués, que brilló en equipos como el FC Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán, y la espectacular modelo sueca se conocieron el 1 de enero de 1996 durante un espectáculo de Joaquín Cortés en Barcelona. Tras cinco años de noviazgo, contrajeron matrimonio en una doble ceremonia: civil el 10 de mayo de 2001 en Madrid y religiosa el 30 de junio en el Algarve, Portugal. Fruto de su amor nacieron tres hijas: Daniela (26 años), Martina (23) y Stella (20).

Hace a penas unos días, la familia celebró el cumpleaños de la modelo en un ambiente de total intimidad. El exfutbolista, acompañado de sus hijas, prefirió mantener la discreción y evitar dar detalles sobre la celebración cuando fue consultado por ele quipo de Europa Press. Esta actitud refleja el carácter reservado que ambos han mantenido a lo largo de su relación, priorizando siempre la privacidad de su núcleo familiar.

Por su parte, Helen Svedin, quien cumplió años rodeada del amor de los suyos, se mostró agradecida ante las felicitaciones. Con su característica elegancia y sencillez, la modelo sueca agradeció la presencia de la prensa. Su respuesta, aunque breve, transmitió la gratitud de una mujer que, a pesar de haber conquistado las pasarelas internacionales trabajando para marcas como Giorgio Armani, L'Oréal y H&M, sigue valorando los pequeños gestos y la cercanía de quienes la rodean.

La celebración del cumpleaños de Helen se suma a una tradición familiar que la pareja ha mantenido año tras año. En ocasiones anteriores, como en su 50 cumpleaños en 2024, la familia organizó una escapada al campo y una cena en un exclusivo restaurante de Madrid, donde estuvo acompañada no solo por Luis y sus hijas, sino también por los novios de Daniela y Martina, Beltrán Lozano y Luis Osorio.

Luis Figo y Helen Svedin demuestran, una vez más, que su relación se sustenta en valores sólidos como la discreción, el respeto mutuo y el amor incondicional hacia sus hijas. Mientras el exfutbolista sigue involucrado en proyectos empresariales y eventos deportivos, Helen mantiene su participación en eventos de moda y actividades ecuestres, su gran pasión. Juntos, continúan escribiendo la historia de uno de los matrimonios más admirados y consolidados del mundo del deporte y la moda.