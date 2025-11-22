El detective Paco Marco se casa con Melissa Kotler: así fue su exclusiva boda de ensueño en Barcelona

El abogado y reconocido detective privado Paco Marco ha contraído matrimonio con Melissa Kotler en una ceremonia celebrada en la Parroquia de Sant Ramó de Penyafort, ubicada en la Rambla de Catalunya de Barcelona. La boda, que tuvo lugar el pasado viernes, se convirtió en uno de los eventos más destacados del calendario social catalán, congregando a una nutrida lista de invitados pertenecientes al mundo de las artes, el derecho y la empresa.

Paco Marco es ampliamente conocido por su trayectoria en el mundo de la investigación privada, al frente de Método 3 - agencia fundada por su madre - y de su propio grupo Marco & Co. Uno de sus mayores logros ha sido confirmar la identidad del misterioso artista callejero Banksy, identificándolo como el británico Robin Gunningham, información que había sido especulada por múltiples medios, pero que no había sido corroborada con datos concretos hasta el momento.

Melissa Kotler, la novia, lució un espectacular vestido nupcial blanco de hombro descubierto con escote bardot, mangas largas y cola, completado con un ramo de rosas blancas. Optó por un semirecogido elegante, prescindir del velo tradicional, dejando que sus elementos de tocado minimalistas permitieran que todos los ojos se centraran en su belleza.

La ceremonia religiosa fue breve pero contó con un momento musical memorable: el cantante Juan Peña interpretó el Ave María a la guitarra, dándole un toque mágico y especial a la celebración. Entre los invitados que asistieron a la ceremonia destacó la presencia de Mayka Navarro, quien se mostró radiante al llegar en coche y posar para los fotógrafos, lanzando besos hacia la prensa a la puerta de la iglesia.

Contrariamente a otros invitados, Alfred García optó por la discreción. El cantante de Operación Triunfo 2017, quien representó España en Eurovisión, abandonó la ceremonia sin responder a las preguntas de la prensa. Se dirigió precipitadamente hacia un vehículo donde lo recogía otro hombre, manteniendo el rostro agachado en todo el recorrido.

Otros personajes públicos de relevancia acudieron a la cita: Carlos Quilez, quien se mostró cercano con los medios, Cristóbal Martell - el reconocido abogado que representó legalmente a Messi y a Dani Alves - quien saludó efusivamente a los presentes, así como Gustavo González y María Lapiedra, quienes posaron juntos para las cámaras con una complicidad evidente.

El convite o celebración posterior se trasladó a la emblemática Casa Batlló, la obra maestra de Antoni Gaudí ubicada en Passeig de Gràcia. Esta fue la primera boda ajena a la familia propietaria que se celebró en este singular edificio del modernismo catalán, perfectamente restaurado. Durante el aperitivo, que transcurrió en una de las terrazas del edificio mientras unas modelos actuaban con violines eléctricos, los invitados disfrutaron de champán francés y del insuperable catering del restaurante Vía Veneto.

Una velada donde el lujo y la exclusividad fueron los protagonistas, incluyendo la actuación de los Gipsy Kings, quienes proporcionaron la música para que los recién casados compartieran su primer baile como matrimonio entre amigos, familia y personalidades del mundo del derecho, la empresa y el espectáculo.