Ya se pueden compartir archivos de forma inalámbrica entre Android e iPhone

Google ha anunciado la compatibilidad de Quick Share con AirDrop de Apple para que los usuarios de 'smartphones' con sistemas operativos distintos puedan compartir archivos de manera inalámbrica.

"Muchas personas nos han comentado que desean una forma más sencilla de compartir archivos entre dispositivos", ha asegurado Google, y eso es lo que han hecho, eliminado la barrera que supone el sistema operativo.

Desde este jueves, y empezando con la serie Pixel 10, los usuarios de Android y de iPhone podrán intercambiar archivos y fotos de manera inalámbrica con las funciones Quick Share y AirDrop, como ha informado Google en un comunicado compartido en su blog.

La compañía tecnológica ha trabajado en la compatibilidad entre ambas funciones, que ha diseñado "con sólidas medidas de seguridad probadas por expertos independientes" para proteger los datos en el intercambio.

Esta nueva compatibilidad entre dispositivos sigue a los trabajos hechos en los servicios de comunicación enriquecida (RCS, por sus siglas en inglés) y las alertas de rastreadores desconocidos, que funcionan entre Android e iOS.

Aunque por el momento la compatibilidad con AirDrop está disponible para los Pixel 10, Google ha confirmado que está "deseando mejorar la experiencia y ampliarla a más dispositivos Android".