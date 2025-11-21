Miguel y Sebastián Palomo Danko acuden al juicio tras ser acusados de maltrato animal

A principios de este año saltaba la noticia de la investigación a la que estaban siendo sometidos Miguel Palomo Danko y su hermano mayor, Sebastián, hijos del torero fallecido Sebastián Palomo Linares, por un presunto delito de maltrato animal a consecuencia de una denuncia interpuesta por Paula Sánchez Zurdo, expareja del primero de ellos.

Paula mantuvo una relación sentimental con Miguel Palomo que duró ocho meses y tras su ruptura él siguió siendo el dueño de Bronca, la perrita de ambos. Tras el paso del tiempo Sebastián le hizo llegar informaciones sobre el animal y ella sospechó de que algo estaba pasando.

En febrero del año 2023, Paula fue a buscarla y cuando se encontró a Bronca se dio cuenta que había sido condenada al abandono y al dolor, según relató ella misma para la revista Semana. Tras la muerte de la perrita, interpuso la denuncia y hoy los hermanos Palomo se han dejado ver en el juzgado.

Los dos hermanos se han desplazado hasta los juzgados de Illescas y allí se han mostrado tranquilos y parco en palabras. Miguel Palomo sí que ha desvelado ante las cámaras de Europa Press que se encontraba "bien" y, además, confesaba no haber tenido acceso al informe veterinario que ha aportado su expareja.