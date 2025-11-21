Feijóo defiende estar con el Rey en el acto por los 50 años de la monarquía tras la ausencia de Abascal y socios de PSOE

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes estar con el Rey en los actos que se celebran por el 50 aniversario de la monarquía parlamentaria, tras la ausencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, y los socios del PSOE.

Feijóo ha dicho que es un "honor" celebrar --tanto en el Palacio Real como en el Congreso de los Diputados-- que hace 50 años se empezó a escribir "uno de los mayores éxitos colectivos" de la nación española.

"No necesito mirar las agendas de otros líderes nacionales para saber cuál es mi lugar y mi papel: al lado de la democracia española y la Transición; de los ciudadanos que la defendieron; de los políticos que la construyeron; y de la Monarquía que la posibilitó", ha asegurado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

En concreto, el Rey Felipe VI preside este viernes sendos actos en el Palacio Real y en el Congreso con los que se quiere recordar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía tras la dictadura, en los que el gran ausente será precisamente el principal protagonista, Juan Carlos I, y que cuentan con el plantón anunciado de Vox y de los socios del Gobierno.

El acto central es el ingreso en la Orden del Toisón de Oro de la Reina Sofía, el expresidente del Gobierno Felipe González y de los dos 'padres' de la Constitución que aún siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.

Después, el Congreso de los Diputados acoge el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', en el que los dos principales protagonistas serán también Roca y Herrero y donde el monarca también pronunciará unas breves palabras de clausura.