El excanciller alemán Olaf Scholz afirma que la dependencia energética de Rusia fue un error

El excanciller alemán Olaf Scholz ha testificado este viernes en una investigación sobre la construcción del gasoducto Nord Stream 2, en la que ha afirmado que la dependencia de Rusia en materia energética fue un error.

Scholz ha asegurado que estuvo años abogando por la construcción de terminales de gas natural licuado en la costa alemana, incluso antes de la invasión rusa a Ucrania, con el fin de garantizar la flexibilidad del suministro energético de Alemania.

En este sentido, ha agregado ante una comisión del Parlamento del estado federado de Meckelburgo-Pomerania Occidental que nunca ha entendido por qué Berlín no había construido infraestructuras de este tipo junto a los gasoductos para poder acceder a ellos en caso de emergencia.

La investigación de esta comisión tiene como objetivo aclarar si Rusia ejerció influencia en crear la fundación que ayudó a completar el gasoducto, a pesar de que Estados Unidos había amenazado con imponer sanciones a las empresas implicadas.

De hecho, el exjefe de Gobierno de Alemania ha admitido que escribió una carta al entonces secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, para evitar las sanciones contra su país.

En septiembre de 2022, tanto el Nord Stream 1 como el Nord Stream 2 resultaron dañados por varias explosiones registradas cerca de la isla danesa de Bornholm, en el mar Báltico. Después se descubrieron cuatro fugas en tres de los cuatro ramales de las tuberías.

Entonces, hubo intensas especulaciones sobre los autores de los incidentes, con investigaciones en curso y sin que nadie se atribuya la responsabilidad, si bien Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de ser los responsables.