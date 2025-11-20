Agencias

Rusia entrega otros mil cadáveres de militares ucranianos

Las autoridades ucranianas han confirmado este jueves haber recibido de Rusia mil cadáveres de sus combatientes, como parte de los acuerdos de Estambul, que a falta de avances significativos para poner fin al conflicto, sí sirvieron para abordar cuestiones de este tipo y de índole humanitaria.

La oficina encargada de coordinar y tratar el traslado de los prisioneros de guerra ucranianos ha precisado que se llevaran a cabo pruebas para identificar todos los cuerpos y certificar si corresponden a sus militares, tal y como afirma Rusia, acusada en varias ocasiones del mal tratamiento de algunos cadáveres.

Ucrania ha agradecido la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja durante el intercambio. Rusia ha cifrado en 30 el número de cuerpos que han recibido de sus militares por parte de las autoridades de Kiev. El último canje que se realizó fue a mediados de octubre con cifras similares a las de ahora.

EuropaPress

