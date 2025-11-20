Plex responde a la declaración de amor de Aitana en los Latin Grammy: "La quiero, es la mujer de mi vida"

Una semana después de acompañar a Aitana a la gala de los Latin Grammy en Las Vegas confirmando que su relación está más que consolidada, y de que la cantante le dedicase su primer gramófono confesando que le quiere "con todo su corazón" -una preciosa declaración que se suma a sus recientes declaraciones reconociendo que nunca había estado tan enamorada como hasta ahora- Plex ha reaparecido en la entrega de los Premios GQ Men of the Year 2025 en el Museo Reina Sofía de Madrid para recoger el galardón a uno de los hombres del año junto a otros rostros conocidos como el actor Walton Goggins, los hermanos Marc y Álex Márquez, o los cantantes Leiva, Amaia Romero, y Rels B.

Una noche muy especial en la que Daniel Alonso -nombre real del conocido youtuber- no contó con el apoyo de su novia, pero en la que quiso responder (con timidez) a las bonitas palabras que le dedicó en los Grammy Latinos ante estrellas de la música como Bad Bunny, Alejandro Sanz, Raphael, o Karol G, reconociendo que él también está absolutamente loco por ella.

"Me hace mucha ilusión la verdad. No os voy a mentir, no soy muy de premios, pero bueno, especialmente este me hace mucha ilusión, sobre todo poder venir con mis amigos y mi familia me hace feliz. Se lo dedico a todas las personas que me acompañan en mi vida que hacen la persona que soy yo" ha expresado a su paso por la alfombra roja. "Ya sé quién queréis que diga" ha añadido entre risas cuando la prensa ha querido saber si se lo dedicaba a alguna persona en especial.

Confesando que Aitana tiene "muchas cosas" y que está tan enamorado "bueno, pues porque la quiero y ya está... no creo que haya que...", Plex no ha dudado en confirmar con un rotundo "sí" y una sonrisa que la cantante de 'Vas a quedarte' es "la mujer de su vida". "Es lo que queríais, ¿no? pues ya está" ha sentenciado ruborizado.