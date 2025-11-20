Agencias

La brasileña Prática anuncia su intención de debutar en el BME Growth

La compañía brasileña Prática, especializada en fabricación de equipos tecnológicos para el sector de alimentación y panificación, ha anunciado su intención de incorporarse al mercado BME Growth.

De esta manera, Prática se convertirá en la primera empresa latinoamericana en saltar al BME Growth fuera del marco de Latibex, según ha informado AmanexT, la firma que asesora a la empresa, en un comunicado.

Su decisión responde a una estrategia de refuerzo de su expansión en Europa para convertirse en una compañía global, al tiempo que diversifica sus fuentes de financiación.

"Que compañías latinoamericanas inicien su internacionalización y crecimiento en Europa cotizando en BME es una señal de que este corredor financiero empieza a consolidarse", explicó el presidente de ArmanexT, Antonio Fernández.

El anuncio de Prática ha coincidido con el de Fibra Prime, una socimi peruana dedicada a oficinas, activos logísticos y espacios comerciales, que debutará en el parqué español con un valor de 190 millones de dólares (164 millones de euros).

