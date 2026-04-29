Realia gana un 39,8% más hasta marzo y eleva un 25% sus ingresos impulsada por su actividad de promoción

Realia obtuvo un beneficio netro atribuido de 23,9 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 39,8% superior a la del mismo periodo de 2025, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha explicado que este resultado se vio en parte favorecido por la compra a minoritarios del 12,6% de la sociedad Planigesa.

Los ingresos de Realia crecieron un 25,3% entre enero y marzo, hasta los 102 millones de euros, impulsados por el negocio de promoción, que disparó sus ingresos un 41,5% respecto al primer trimestre de 2025, hasta sumar 64 millones de euros, debido al aumento de los ingresos en las entregas de viviendas y locales, con 149 unidades frente a 64 unidades a marzo 2025.

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En concreto, las 149 unidades entregadas a cierre de marzo procuraron ingresos de 63,9 millones de euros a Realia. La compañía contaba al finalizar el primer trimestre con un stock de 1.525 unidades (viviendas y locales) terminadas o en curso y pendientes de entrega, de las que el 51,7% se encuentran reservadas o vendidas, lo que supone una cobertura del 90,1% y del 56,2% de las entregas previstas para los ejercicios 2026 y 2027, respectivamente.

La cartera de suelo actual de Realia, en sus distintos estadios urbanísticos, supera los 12,1 millones de metros cuadrados de superficie bruta, con una edificabilidad estimada de 2.169.735 metros cuadrados.

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En el área de patrimonio, Realia elevó sus ingresos un 4,9% respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 37,6 millones de euros, gracias al impacto positivo de la subida en un 4,6% de las rentas, del repunte de la ocupación media en casi un 1,7% y a la actualización de rentas por el IPC, así como a los mayores ingresos por repercusión de gastos comunes a los arrendatarios (+7,4%).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Realia, incluyendo las provisiones asociadas al activo circulante, aumentó un 16,4% entre enero y marzo, hasta los 40,8 millones de euros, impulsado por la mayor entrega de viviendas y locales y la mejora del margen en actividad de promoción.

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RECORTA SU DEUDA FINANCIERA UN 17,4%

El grupo situó su deuda financiera neta en 630 millones de euros a cierre de marzo, cifra un 17,4% inferior a la existente un año antes, mientras que el importe de tesorería se elevó a 178,38 millones de euros, frente a los 153 millones contabilizados a marzo del año pasado.

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La compañía ha explicado que esta tesorería y equivalentes se destinarán al repago de la deuda, la finalización de las promociones en curso, el inicio de nuevas promociones y al desarrollo de nuevos proyectos terciarios, adquisición de suelos y oportunidades de inversión, entre otros.

Al finalizar el primer trimestre del año, Realia contaba con una deuda financiera bruta de 808,4 millones de euros, un 11,8% inferior a la de un año antes.

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A cierre de marzo, la sociedad del grupo Realia Patrimonio tiene contratada coberturas por el 75% de su préstamo sindicado de 300,8 millones de euros hasta el vencimiento de la deuda en octubre de 2029. El tipo medio ponderado de los préstamos se sitúa en el 2,87% (incluyendo derivado) a 31 de marzo de 2026, frente al 3,21% en el mismo periodo de 2025.