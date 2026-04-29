Guyana afea un broche de Delcy Rodríguez que incluye al Esequibo en el mapa de Venezuela

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha criticado este martes el uso por parte de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de un broche en el cual se vislumbra el mapa de Venezuela con la región del Esequibo, que ocupa dos tercios del territorio guyanés y que reclama a Caracas.

"Observo con gran preocupación que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha mostrado públicamente, durante sus visitas oficiales a Estados miembros de la Comunidad del Caribe, un mapa en el que se pretende incluir la región de Esequibo de Guyana como parte de Venezuela", ha manifestado el mandatario en una carta difundida en redes sociales.

PUBLICIDAD

Según ha defendido Irfaan Ali, "no se trata únicamente de una cuestión simbólica" sino de "una afirmación calculada y provocadora de una reclamación que Guyana ha rechazado de forma sistemática y legítima, y que se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva", por lo que ha considerado que "mientras el caso se encuentre ante la Corte", Venezuela "no puede pretender normalizar mediante símbolos, mapas, legislación, nombramientos o manifestaciones lo que no ha logrado establecer legalmente".

Por su parte, Rodríguez ha defendido este martes la soberanía territorial de Venezuela, rechazando los cuestionamientos del Ejecutivo de Guyana sobre este "escándalo", según recoge la cadena de televisión Globovision.

PUBLICIDAD

"Ahora el presidente de Guyana anda con un escándalo porque yo uso siempre el pin con el mapa de Venezuela. Con el único mapa que he conocido en mi vida. Entonces ahora les molesta hasta como uno se viste", ha manifestado la mandataria interina en un acto celebrado en el estado de Carabobo, en el centro-norte del país.

En esa misma línea, la inquilina de Miraflores ha asegurado haber enviado instrucciones claras al Ministerio de Exteriores del país en aras de responder a las palabras del mandatario de Guyana, haciendo énfasis en los "históricos" e "irrefutables" derechos que, asegura, tiene Venezuela sobre dicha región.

PUBLICIDAD

"Yo le dije al canciller: 'Bueno, diles si también van a venir a quemar los libros de historia', porque los derechos de Venezuela sobre el Esequibo son históricos, son irrefutables. No hay manera de que nosotros nos animemos a un despojo o a legitimar un robo", ha insistido Rodríguez para avanzar que "pronto" estará en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "en los próximos días" para "ratificar" la "postura histórica" de Caracas.