La Presidencia israelí invita a la fiscal general y al abogado de Netanyahu a una reunión para buscar "acuerdos"

La oficina del presidente de Israel, Isaac Herzog, ha invitado este martes a la fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, y al abogado Amit Hadad, representante legal del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a mantener una reunión en la residencia presidencial en aras de alcanzar "acuerdos" sobre los casos de corrupción por los que está siendo juzgado este último.

Lo ha hecho en una carta firmada por el asesor jurídico principal de Herzog, Michal Tzuk Shafir, quien ha defendido que "antes de considerar el ejercicio del indulto del presidente con relación a la solicitud presentada en el caso del primer ministro, deben agotarse primero las conversaciones entre las partes con el fin de alcanzar acuerdos".

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En ella, señalado que "no parece haber controversia" sobre el "valor" de unas "conversaciones conciliadoras que conduzcan a un acuerdo" y añadiendo que "los tribunales consideran que dicho proceso es válido y eficaz", la oficina del presidente israelí ha enviado esta invitación a acudir a la residencia presidencial "lo antes posible" con objeto de "acordar el proceso necesario para que estas conversaciones se desarrollen con el corazón abierto, sinceridad y buenas intenciones".

Esta misiva llega dos días después de que Herzog pidiera a Netanyahu que pacte algún tipo de acuerdo con la Fiscalía sobre los casos por los que está siendo juzgado antes de decidir finalmente si concede la clemencia que le ha solicitado el mandatario. No obstante, el presidente lleva meses agotando plazos para evitar pronunciarse sobre el indulto solicitado.

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Cabe recordar que el primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos entre los cuales figura el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. También tienen que ver con un supuesto uso indebido del poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno.