Autoridad Palestina defiende en Bruselas su agenda de reformas y pide que Israel aporte a la reconstrucción

La Autoridad Palestina ha defendido este jueves en Bruselas el proceso de reformas de la entidad, apuntando que no es una simple promesa, y recalcando que ahonda en la solución de dos Estados para el final del conflicto en Oriente Próximo.

En declaraciones desde la capital comunitaria, donde ha participado en una reunión del grupo de donantes para Palestina, el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, ha defendido la agenda nacional de reformas acometida por la entidad palestina. "Está implementada, no prometida, y nuestros socios reconocen que va adelantada a pesar del difícil entorno", ha indicado.

Mustafa ha detallado que 23 de las más de 50 reformas ya se han completado. "Hemos logrado avances significativos en la implementación de nuestro programa de reformas. Seguimos trabajando en ello y esperamos poder completar esta agenda según lo previsto, quizá incluso antes de lo previsto", ha defendido.

El líder palestino ha insistido en que las reformas y el fortalecimiento de la Autoridad Palestina contribuye a la solución de dos Estados, una salida que ha subrayado como "el único final viable para el conflicto".

"Hemos dejado claro que Gaza y Cisjordania son una unidad política y geográfica, partes inseparables del Estado de Palestina. La reunificación de ambas bajo un único gobierno legítimo, una única ley y una única administración no es un eslogan sino el único camino viable hacia la estabilidad y una gobernanza responsable", ha abogado.

HACER A ISRAEL PAGAR POR LA RECONSTRUCCIÓN

Sobre el papel de Israel en la reconstrucción de Gaza, el primer ministro palestino ha indicado que Israel debería ser considerado "responsable" de lo ocurrido en la Franja y "contribuir de manera significativa, si no totalmente", a los esfuerzos de reparación.

De lado de Bruselas, la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha esquivado esta pregunta, pero sí ha reiterado el apoyo a la Autoridad Palestina a la que ha reivindicado como el interlocutor de la UE en la zona.

La comisaria ha confirmado 82 millones en compromisos financieros de Alemania, Luxemburgo, Eslovenia y España para contribuir al plan PEGASE, con el que la UE ayuda a la Autoridad Palestina en sus gastos públicos corrientes. De todos modos, la cita en Bruselas no estaba pensada como una conferencia de donantes al uso sino para dar espacio a la Autoridad Palestina en la comunidad internacional y reforzarle como socio prioritario del bloque.

En todo caso, el Ejecutivo europeo ha señalado que su apoyo está vinculado a los esfuerzos de reformas de la entidad palestina. A este respecto ha reclamado que las ayudas de pagos en efectivo se base en "criterios de necesidad y vulnerabilidad". "No se destina a los presos ni a sus familias", ha expuesto Suica.

Así ha respondido a las recurrentes críticas de Israel de que las ayudas europeas van a parar a familias de miembros de Hamás. "Podemos confirmar que no se ha gastado ni un solo euro de dinero europeo en estos pagos controvertidos", ha subrayado.

Igualmente la comisaria croata ha defendido poner más presión sobre Israel para que las autoridades israelíes liberen los fondos provenientes de recaudación fiscal palestina, que se estiman en los 3.000 millones, y que aliviarían la asfixia financiera de la Autoridad Palestina.