Texas declara Hermanos Musulmanes y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas como grupos terroristas

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha anunciado este martes la inclusión de la organización islamista Hermanos Musulmanes y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) en su lista de grupos "terroristas".

"Hoy he designado a Hermanos Musulmanes y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales", ha declarado en su cuenta de la red social X, en un mensaje acompañado de la proclamación.

La medida, ha indicado el republicano en la misma plataforma, prohíbe a estas dos entidades "comprar o adquirir terrenos en Texas" mientras que autoriza a la Fiscalía a "iniciar procedimientos legales para clausurarlas".

El gobernador ha basado su decisión alegando, entre otros motivos, los vínculos de Hermanos Musulmanes con "grupos que realizan terrorismo internacional" y los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí efectuados por su "rama palestina", el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que dejaron víctimas estadounidenses.

En el caso del CAIR, Abbott ha asegurado que la organización "fue fundada como un grupo pantalla de Hamás y su red de apoyo en Estados Unidos". La entidad, ha agregado, fue considerada "coconspiradora no acusada" en un caso sobre financiación del terrorismo en el que, según ha indicado, un tribunal federal determinó que había "pruebas suficientes para establecer" su asociación con Hamás.

La organización ha reaccionado al anuncio en su cuenta de X, donde ha tachado la acusación del gobernador tejano de "difamatoria", alegando que "carece de fundamento legal y fáctico", y ha criticado a Abbott por "priorizar a Israel y avivar la histeria antimusulmana para difamar a los musulmanes estadounidenses que critican al Gobierno israelí".

CAIR ha asegurado que está "lista para demandarlo si intenta convertir esta maniobra publicitaria en una política real", tras recordar que ya lo ha hecho y "con éxito en tres ocasiones".

"Nos vemos de nuevo en los tribunales, si te atreves", ha declarado la entidad, que se ha presentado como "una voz independiente que responde ante el pueblo estadounidense, depende de su apoyo y se opone a toda forma de violencia injusta, incluidos los crímenes de odio, la limpieza étnica, el genocidio y el terrorismo".

La declaración de organizaciones como grupos terroristas suele ser competencia del Gobierno federal, si bien Abbott ya incluyó a la banda Tren de Aragua en ese registro el pasado año, pocos meses antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hiciera lo mismo en febrero de 2025.

