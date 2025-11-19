Agencias

La chilena SQM logra beneficio de 348 millones de euros hasta septiembre frente a pérdidas de un año antes

La productora chilena de litio Sociedad Química y Minera (SQM) ha registrado un beneficio neto de 404 millones de dólares (348 millones de euros) en los primeros nueve meses del 2025, frente a las pérdidas obtenidas de 524 millones de dólares (452 millones de euros) en el mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los ingresos totales se situaron en los 3.252 millones de dólares (2.807 millones de euros) hasta septiembre, un 5,9% menos en comparación con el mismo período del 2024.

Por segmentos de negocio, los ingresos de litio y derivados alcanzaron los 1.551 millones de dólares (1.338 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, lo que supone un recorte del 9,2% frente a la cifra registrada hasta septiembre del 2024.

Por otro lado, los ingresos de nutrición vegetal de especialidad para los primeros nueve meses del ejercicio aumentaron un 2% hasta los 732 millones de dólares (632 millones de euros), mientras que los ingresos por ventas de yodo y derivados se incrementaron un 3,8% hasta los 770 millones de dólares (664 millones de euros).

Adicionalmente, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 1.071 millones de dólares (924 millones de euros) hasta septiembre, mientras que el margen Ebitda se situó en los 32,9%.

"Aunque el mercado de litio ha mostrado gran volatilidad, estamos optimistas, ya que nuestros precios promedio realizados aumentaron por primera vez después de dos años, y esperamos que esta tendencia al alza continúe durante el cuarto trimestre, respaldada por una fuerte demanda de litio, no solo proveniente de vehículos eléctricos, sino también de sistemas de almacenamiento de energía", señaló el gerente general de SQM, Ricardo Ramos.

