España renueva con Colombia el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible para los próximos cinco años

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido este martes con su homóloga colombiana, Yolanda Villavicencio, con quien ha renovado el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible para los próximos cinco años.

Un acuerdo que, según ha explicado el Ministerio en un comunicado, permitirá "seguir trabajando en prioridades compartidas como la igualdad de género, el fortalecimiento institucional o el cambio climático, entre otras".

Asimismo, ambos ministros han firmado la declaración resultante de la Comisión de Alto Nivel entre ambos países, que engloba los distintos aspectos de la relación bilateral en materias como cooperación jurídica y consular, asuntos culturales y educativos, científicos y tecnológicos, económicos y comerciales, y políticos.

Durante el encuentro, han abordado cuestiones como la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la seguridad y el reconocimiento de títulos; además del "compromiso" de incrementar la coordinación en el plano regional y global, con el horizonte de la próxima Cumbre Iberoamericana y ante escenarios complejos como Venezuela, Palestina y Ucrania.

Una reunión donde Albares ha expuesto que España y Colombia "han tejido unas relaciones bilaterales sólidas que nos han hermanado y han hecho que hoy Colombia sea para España un socio estratégico en Iberoamérica". En este sentido, el ministro ha recordado que, dentro de un año, España acogerá en Madrid la Cumbre Iberoamericana de 2026 para solicitar la participación activa de Colombia con el objetivo de "consolidar y revitalizar el sistema iberoamericano".

El ministro también ha querido felicitar a los equipos técnicos y políticos de ambos países "por su trabajo riguroso y por su sensibilidad y visión estratégica en todas las subcomisiones", así como a todas las personas implicadas en la elaboración de este renovado marco de asociación para el desarrollo sostenible.

Con todo, a través de esta firma, Albares considera que España "reafirma su voluntad de seguir caminando junto a Colombia, no sólo como socio técnico, sino como aliado político, como país amigo que cree en el potencial transformador de nuestras políticas".

