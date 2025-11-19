Agencias

EEUU autoriza la venta de sistemas de misiles Patriot a Ucrania por más de 90 millones de euros

Guardar

El Gobierno de Estados Unidos ha autorizado una venta a Ucrania de sistemas de defensa antiaérea Patriot y otros tipos de armas relacionadas por valor de 105 millones de dólares (90,6 millones de euros).

Así lo ha anunciado el Departamento de Estado, después de que la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa haya notificado al Congreso la "certificación requerida" sobre una venta que "mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al dotarla de mayor capacidad para llevar a cabo misiones de autodefensa y seguridad regional con una capacidad de apoyo local más sólida".

"Ucrania no tendrá dificultad en integrar estos artículos y servicios a sus fuerzas armadas", ha asegurado el organismo en un comunicado en el que ha defendido que la operación "no alterará el equilibrio militar básico en la región" mientras que "respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos".

Las principales empresas que participarán en esta venta serán RTX Corporation, con sede en Arlington, en el estado de Virginia; y Lockheed Martin, con sede en Bethesda, en el estado de Maryland.

El anuncio llega después de que Kiev haya solicitado la adquisición de bienes y servicios relaciones con el mantenimiento del sistema de defensa aérea Patriot, de fabricación estadounidense, para afrontar los bombardeos rusos.

A principios de noviembre, el presidente Volodimir Zelenski anunció la recepción de Patriot, motivo por el que agradeció al canciller alemán, Friedrich Merz, y a otros países colaboradores como España, pero advirtió de "que se necesitan más sistemas" para la protección de localidades e infraestructuras ucranianas ante la ofensiva militar rusa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Supremo de Brasil mantiene la sentencia contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Tras el rechazo definitivo de los recursos presentados por la defensa, el máximo órgano judicial brasileño respalda la condena de más de 27 años para el exmandatario y su círculo por la intentona del 2022, quedando sólo pendiente la detención

El Supremo de Brasil mantiene

Al menos tres muertos y diez heridos en ataques rusos contra Balaklia, en el este de Ucrania

Servicios de rescate de la ciudad trabajan sin descanso después de un bombardeo que alcanzó zonas residenciales, donde se reportan varios menores heridos y se teme que aumente el balance de víctimas mientras continúan las operaciones de búsqueda y asistencia

Al menos tres muertos y

Solicitan una moción de censura contra el ministro de Defensa de Colombia por la muerte de niños soldado

Solicitan una moción de censura

La Justicia argentina pide confiscar los bienes de Cristina Fernández por el caso Vialidad

La Justicia argentina pide confiscar

Trump cambia de postura y pide a los republicanos que aprueben la desclasificiación de los archivos de Epstein

La presión interna en el Congreso llevó al expresidente estadounidense a respaldar la publicación de materiales vinculados a Epstein, generando divisiones entre legisladores y renovando el debate sobre la transparencia en investigaciones que involucran a figuras políticas de alto perfil

Trump cambia de postura y