Latam Airlines conectará Ámsterdam y Bruselas con São Paulo a partir de abril del 2026

Latam Airlines ha anunciado el lanzamiento de dos nuevas rutas directas a São Paulo desde Ámsterdam y Bruselas a partir del mes de abril del 2026, dos conexiones que se añaden a un incremento de frecuencias de varias rutas europeas ya existentes con la ciudad brasileña, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la aerolínea inaugurará la ruta Ámsterdam-São Paulo con tres vuelos semanales desde abril del 2026, mientras que la conexión Bruselas-São Paulo, con tres frecuencias semanales, comenzará a operar a partir del mes de junio del mismo año.

Al mismo tiempo, la empresa reforzará sus operaciones desde junio en las conexiones entre Roma y Barcelona con la ciudad brasileña con vuelos diarios, y establecerá otros dos vuelos diarios entre Madrid y São Paulo desde el mes de julio.

Todos los vuelos nuevos serán operados con aeronaves Boeing 787-9, que cuentan con 30 asientos en Clase Business y 270 en Economy, además de incluir una oferta gastronómica y un sistema de entretenimiento avanzado.

"El lanzamiento de nuevas rutas y el refuerzo de frecuencias desde Europa a Sudamérica marcan un hito importante en nuestra estrategia de crecimiento regional, permitiendo que más pasajeros viajen directamente entre ambos continentes", señaló el director general de Latam Airlines para Europa, Asia y Oceanía, Thibaud Morand.

Con esta ampliación de frecuencias, la aerolínea operará 90 vuelos semanales desde 10 puntos en Europa (Madrid, Barcelona, París, Londres, Milán, Roma, Fráncfort, Lisboa, Ámsterdam y Bruselas) en 2026 para reforzar su conectividad con Sudamérica.

EuropaPress

