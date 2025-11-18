Agencias

Japón y China finalizan una "tensa" reunión en Pekín sobre su última crisis diplomática

El jefe de la oficina de Asia y Oceanía de la cartera de Exteriores de Japón, Masaaki Kanai, se ha reunido este martes en Pekín con su homólogo chino, Liu Jinsong, en un encuentro "tenso" en el que los anfitriones no han salido satisfechos con las aclaraciones de Tokio para solventar la última crisis diplomática.

Kanai ha acudido este martes a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de China para intentar contener la última crisis diplomática surgida tras las palabras de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la posibilidad de responder militarmente a un hipotético ataque de Pekín sobre Taiwán.

Kanai y Liu han abandonado juntos la reunión con semblante serio, según recoge la cadena de televisión japonesa NHK. Si bien el representante de Tokio ha evitado hacer declaraciones a la prensa, la parte anfitriona ha afirmado no estar satisfecha con el resultado de unas conversaciones que fueron "tensas".

La portavoz del Exteriores de China, Mao Ning, ha señalado este martes en rueda de prensa que Liu ha trasladado al enviado japonés en ese encuentro que las "ridículas" declaraciones de la primera ministra Takaichi "violan gravemente el Derecho Internacional", así como los acuerdos entre Tokio y Pekín.

"Han dañado fundamentalmente los cimientos políticos de las relaciones entre China y Japón", ha dicho la portavoz, quien ha añadido que Pekín ha instado a la parte japonesa a retractarse de dichas afirmaciones y a dejar de generar tensión en asuntos que solo atañen a China.

Por su parte, desde Japón, su ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, ha contado que han explicado en este encuentro en Pekín "la intención" de las palabras que la primera ministra formuló en serie parlamentaria, además de plantear su rechazo a la decisión de Pekín de desaconsejar a sus ciudadanos viajar a Japón.

EuropaPress

