Unas 600.000 personas protestan en Filipinas contra la corrupción por segundo día

Bangkok, 17 nov (EFE).- Unas 600.000 personas protestaron este lunes en Filipinas contra la corrupción por segundo día consecutivo, mientras la Justicia investiga la presunta malversación de millones de dólares en planes de infraestructuras inexistentes o defectuosos para controlar inundaciones.

Convocadas por la influyente comunidad cristiana Iglesia Ni Cristo (INC), unos 600.000 manifestantes se unieron hoy a la llamada Marcha por la Transparencia y una Mejor Democracia, que durará hasta el martes en la capital filipina, según los datos publicados por la Oficina de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres de Manila.

Algunos manifestantes, muchos de ellos procedentes de otras provincias, equipados con colchonetas y tiendas de campaña pasaron ya la noche del domingo y se espera que muchos hagan lo mismo hoy en la Tribuna Quirino de Manila, punto de referencia de la ciudad y donde ha sido convocada la protesta, muestran medios locales.

La Policía de Filipinas informó de que los agentes desplegados estarían equipados con cámaras corporales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, recogió la cadena ABS-CBN, después de meses de agitación social en varios países de Asia, entre ellos Nepal e Indonesia.

La Iniciativa del Pueblo Unido (UPI), compuesta por miembros de diversos sectores, principalmente militares retirados, celebró una concentración anticorrupción paralela en Ciudad Quezón, con menor afluencia, según el mismo medio.

Las autoridades no han informado por ahora de incidentes violentos en las protestas, que en la víspera también congregó a un número de asistentes similar.

Las protestas contra "proyectos fantasma" de control de inundaciones, que habrían causado pérdidas al erario público de 1.771 millones de euros solo en los últimos dos años, han sido objetivo recurrente de reivindicaciones en Filipinas los últimos meses.

Respaldados por el presidente Ferdinand Marcos Jr., quien mandó investigar dichos proyectos, y por la influyente Iglesia católica del archipiélago, miles de personas salieron a finales de septiembre a las calles de Manila y otras ciudades filipinas por el mismo motivo.

Previamente, concentraciones anticorrupción provocaron la caída de los líderes de las dos cámaras del Congreso filipino.

La protesta por estas infraestructuras inexistentes contra las inundaciones coincide además con una temporada de tifones que ha sido especialmente dura este año.

Solo este noviembre, el tifón Kalmaegi, que impactó el centro del archipiélago a principios de mes, se cobró 250 vidas y dejó 111 desaparecidos, principalmente por torrentes de agua; mientras que el tifón Fung-won, que golpeó la isla de Luzón entre los días 9 y 10, causó 26 muertes y dos desaparecidos, según los datos oficiales.

La comunidad INC detrás de la protesta de hoy es conocida por su carácter sectario y sus estrictas normas, hasta el punto de que sus 2,8 millones de seguidores, según el censo de 2020, votan en bloque según les marcan sus líderes, y los políticos se disputan su apoyo.

El influyente grupo, que representa a la tercera religión del archipiélago por detrás del catolicismo (80 % de la población) y el islam (6,4 %), convocó en enero una protesta contra los procesos de destitución a los que se enfrenta la vicepresidenta filipina, Sara Duterte, en plena ruptura con Marcos Jr.