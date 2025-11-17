Un parapentista grave al sufrir una caída cuando iba a despegar en la zona de Taucho, en Adeje (Tenerife)

Un parapentista ha resultado herido de carácter grave al sufrir una caída cuando iba a despegar en la zona de Taucho, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este domingo y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que el afectado presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En la resolución del incidente también participó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) que, junto a efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, localizaron al afectado y procedieron a su evacuación hasta la helisuperficie de los bomberos de Adeje.

En el lugar del incidente también participaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que colaboraron con los recursos desplazados.