Trump, dispuesto a vender cazas F-35 a Arabia Saudí

La adquisición de aviones de combate F-35 por parte de Arabia Saudí se ha considerado durante años como una meta estratégica para Riad, pero también como un factor potencial de alteración en el equilibrio militar de Oriente Medio, históricamente favorable a Israel. Tal como informó la prensa estadounidense, la administración de Donald Trump ha anunciado su intención de avanzar en la venta de estos cazas al gobierno saudí, pese a que esa decisión ha generado advertencias formales de Israel por las posibles implicancias estratégicas.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la posible transferencia de tecnología militar avanzada a Arabia Saudí ocurre justo antes de la visita oficial del príncipe heredero Mohamed bin Salman a la Casa Blanca, que incluirá un recibimiento con honores diplomáticos y una cena formal. El presidente Trump, durante una comparecencia pública en el Despacho Oval el lunes previo al encuentro, calificó a Arabia Saudí como un “gran aliado” y anunció: “Vamos a hacerlo. Vamos a vender los F-35” a Arabia Saudí. Así lo consignó el medio, subrayando el inicio de un relevante movimiento diplomático dirigido al fortalecimiento de los vínculos en materia de defensa entre Washington y Riad.

Según reportó la misma fuente, Israel es hasta el momento el único país de la región que dispone de los F-35, calificado como el avión de combate más avanzado en servicio, cuyo precio se ubica en torno a los 100 millones de dólares por unidad. A lo largo de los últimos años, Arabia Saudí ha insistido en acceder a estas aeronaves, pero sucesivas administraciones estadounidenses habían postergado una decisión en este sentido debido a los compromisos asumidos con Israel para preservar su ventaja cualitativa en materia militar en Oriente Medio.

La noticia difundida por el medio subraya la preocupación del gobierno israelí ante la eventual modificación del balance de fuerzas en la región, ya que el ingreso del F-35 al arsenal saudí podría alterar la superioridad que mantiene Israel en capacidades tecnológicas y operativas. Además, el anuncio estadounidense acerca del posible suministro de los cazas coincide con el proceso de acercamiento entre Israel y varios países árabes, en el marco de los denominados Acuerdos de Abraham impulsados por la administración Trump. Según detalló el medio, esos acuerdos han motivado la apertura de relaciones diplomáticas que están redefiniendo el entorno geopolítico regional.

La decisión de avanzar en la venta se encuentra condicionada por cuestiones vinculadas a la seguridad y a la obligación de Washington de mantener la ventaja militar israelí, según han recordado fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas en las informaciones. El debate interno dentro del gobierno estadounidense continúa, ya que la oposición israelí constituye un factor de peso en las discusiones sobre el alcance de la cooperación con Riad. Por su parte, responsables saudíes citados por el medio argumentan que incorporar los F-35 representa un paso fundamental en la modernización de sus fuerzas aéreas y en la profundización de su alianza estratégica con Estados Unidos.

El reporte pone en primer plano el rol que detenta la cooperación militar en la política exterior estadounidense, así como las tensiones que produce compartir tecnología de última generación con actores regionales que hasta ahora no contaban con ese tipo de equipamiento. Analistas consultados por el medio destacaron el impacto que puede tener este giro en la política habitual de Washington, dado que administraciones anteriores se habían mostrado reacias a ampliar la transferencia de armas sofisticadas a socios que no fueran Israel.

Entre las actividades previstas en el marco de la visita de bin Salman a Washington se encuentran actos protocolares y una cena de gala, acciones interpretadas, según la misma fuente, como una señal inequívoca de la prioridad que la administración Trump otorga a la relación con Riad. El medio destacó que estas iniciativas buscan marcar una diferencia respecto a etapas previas, en las que predominaba la cautela frente a acuerdos de este tipo.

La venta de los F-35 a Arabia Saudí, además de su dimensión económica, que ronda los 100 millones de dólares por avión, representa para Estados Unidos la posibilidad de consolidar una influencia central en el desarrollo militar de sus aliados árabes. Sin embargo, en los análisis recogidos por el medio se señala que este movimiento conlleva también el riesgo de intensificar rivalidades históricas y reacomodar equilibrios geoestratégicos de larga data.

Según ha publicado el medio, la respuesta de Israel a la noticia se centra en las implicancias a largo plazo del acuerdo, al considerar que la superioridad tecnológica militar constituye un elemento clave para su seguridad nacional. Los compromisos bilaterales de Washington con Israel incluyen la preservación de esta ventaja, por lo que la administración estadounidense enfrenta la tarea de compatibilizar estos intereses con su deseo de mantener y reforzar su alianza con Arabia Saudí.

Las distintas fuentes citadas en la información subrayan la singularidad de este contexto, en el que las nuevas alianzas entre Israel y países árabes bajo el paraguas de los Acuerdos de Abraham han modificado parcialmente la dinámica regional, sin eliminar, no obstante, factores de tensión como el acceso a tecnología militar de última generación. El medio concluye que el desenlace de las negociaciones entorno a la venta de los F-35 marcará un nuevo capítulo en la política de defensa estadounidense en Oriente Medio y reflejará las prioridades estratégicas de Washington en un entorno caracterizado por la volatilidad y la competencia regional.