Agencias

Mueren tres personas por ataques israelíes en Gaza, entre ellas una niña

Guardar

Gaza, 17 nov (EFE).- El Ejército israelí mató a un hombre este lunes en la zona de Beit Lahia, en el extremo noroeste de Gaza, controlada por las fuerzas israelíes, y a otras dos personas -entre ellas una niña- en un ataque en el barrio de Shejaia de la capital gazatí, por donde discurre la 'línea amarilla' de retirada de las tropas.

Según informaron a EFE fuentes del hospital gazatí Al Ahli, el hombre que murió se encontraba en la zona de Al Atatara de Beit Lahia cuando fue alcanzado por el fuego israelí.

Respecto a las otras dos víctimas mortales, entre ellas una niña, las fuentes indicaron que sus heridas se debieron al ataque de un dron cuadricóptero contra un grupo de personas en el barrio de Shejaia, que se encuentra al este de la ciudad de Gaza y por donde discurre la divisoria hasta la que se ha replegado el Ejército israelí según la primera fase del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

El ataque a Shejaia dejó también un herido, según las fuentes.

Además, fuentes del hospital Al Awda informaron también de un ataque aéreo israelí en Jan Yunis (al sur del la Franja), que ha resultado en dos heridos, un padre y su hija.

Prácticamente cada día se registran muertos o heridos palestinos por fuego de las tropas israelíes en Gaza, en lo que normalmente el Ejército israelí califica de "terroristas" que estaban más allá de la zona amarilla, en la mitad de la Franja controlada por Israel.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, más de 260 palestinos han muerto bajo fuego israelí, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Temas Relacionados

EFEGaza warIsraeli-Palestinian conflictPalestiniandestructionGaza Citynorthern GazaGaza

Últimas Noticias

Unas 600.000 personas protestan en Filipinas contra la corrupción por segundo día

Infobae

Descubren una nueva fuente de mercurio "hasta ahora ignorada" en la laguna del Mar Menor en Murcia

Descubren una nueva fuente de

El español Manu González saldrá quinto en Cheste para su última bala en el Mundial de Moto2

Manuel González afronta este domingo la última carrera del año en la parrilla de la Comunidad Valenciana, donde Daniel Holgado partirá desde la primera posición tras dominar la clasificación, mientras Moreira buscará el campeonato desde el noveno puesto

El español Manu González saldrá

La economía de Perú creció un 3,9% en septiembre impulsada por la construcción y el sector agropecuario

La economía de Perú creció

Comaneci, del test de sexo: "Entiendo la inclusión pero el deporte femenino es de mujeres"

Infobae