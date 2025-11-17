Agencias

La Teatrería de Ábrego acoge el sábado el montaje 'Frida' dentro de la Muestra Nujeres que Cuentan

La Teatrería de Ábrego acoge este sábado 22, a las 20.00 horas, el montaje 'Frida' dentro de la Muestra Internacional Mujeres que Cuentan

'Frida' es un montaje de la Compañía hispano-venelozana Makondo Teatro, afincada en Cantabria, basado en la obra del dramaturgo mexicano Tomás Urtusástegui 'Soy Frida Soy Libre'.

Este unipersonal muestra a una Frida Kahlo que lucha desde su interior liberador, desde el dolor, desde la mujer que fue y su enfrentamiento con la vida, la transformación de sus debilidades en fortaleza, ha informado la Teatrería.

Pese al intenso sufrimiento físico que la acompañó siempre, Frida Kahlo fue una mujer libre, plena de convicciones inquebrantables, una mujer orgullosa de su feminidad.

La puesta en escena está dividida en nueve fragmentos significativos: el origen de su nombre, su visión femenina, su ideología política, su incondicional amor por el también pintor mexicano Diego Ribera, su relación con la pintura y el dolor de enfrentar distintos padecimientos físicos.

Un espectáculo lleno colorido, nostalgia, ambientado el Día de Muertos, en donde Frida reflexiona sobre ésa vida tan apreciada y llena de cultura mexicana.

La dirección corre a cargo de Ángel Cavia y la interpretación, de Mónica Virginia.

Makondo Teatro es una compañía profesional de teatro fundada por Ángel Cavia junto a Mónica Virginia, actriz que escribe y produce sus propios espectáculos. Los unipersonales dramáticos como 'Frida' e 'In Memoriam' forman parte de una de las líneas de la compañía, junto a otra mas relacionada con el humor, como el caso del espectáculo 'La pájara espina'.

En 2025 se decide cambiar el nombre de la antigua compañía (antes C3T Teatro) a Makondo Teatro en honor al realismo mágico de García Márquez y a lo que caracteriza el ámbito de la cultura latinoamericana en la ribera del Orinoco.

