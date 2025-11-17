Agencias

La FAA levanta este lunes la orden de reducción de vuelos adoptada por el cierre gubernamental en EEUU

La Administración Federal de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha anunciado el levantamiento de la orden de emergencia de reducción de vuelos a partir de este lunes, una medida tomada a causa del cierre de gobierno federal que ha provocado la cancelación de miles de vuelos y masivos retrasos en los aeropuertos estadounidenses.

"La orden de emergencia de reducción de vuelos de la agencia se dará por terminada el lunes 17 de noviembre a las 6.00 horas (hora local, 12.00 horas en España peninsular y Baleares). Esto significa que se reanudarán las operaciones normales en todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (NAS)", ha indicado en un comunicado difundido en su página web.

El organismo ha tomado esta medida en base a las recomendaciones de su equipo de seguridad, "tras sus (...) la disminución constante de incidentes que requieren personal adicional en las instalaciones de control de tráfico aéreo".

En este sentido, ha informado de que "los niveles de personal se han ido normalizando desde el fin del cierre del gobierno", cuando la semana pasada republicanos y demócratas en el Congreso acordaron aprobar el paquete de financiación con la inclusión de una prórroga al programa federal de subsidios para seguros médicos.

"La tendencia positiva continuó durante el fin de semana, con seis alertas por falta de personal el viernes 14 de noviembre, ocho el sábado 15 de noviembre y solo una el domingo 16 de noviembre. Esto contrasta con el récord de 81 alertas por falta de personal registrado el 8 de noviembre", ha explicado al respecto.

Los recortes comenzaron el pasado 7 de noviembre con una reducción del 4 por ciento de vuelos en 40 aeropuertos importantes del país norteamericano incluidos los del área de Nueva York y ciudades como Chicago, Atlanta, Denver, Phoenix, Dallas y Los Ángeles, y fueron aplicados para aliviar la presión sobre pilotos y controladores aéreos, que llevaban más de un mes sin cobrar.

Según la orden de emergencia original, la reducción de vuelos debía aumentar hasta un 10 por ciento para el pasado viernes. Sin embargo, las autoridades congelaron dos días antes la reducción de vuelos en un 6 por ciento debido al rápido descenso de las llamadas de los controladores aéreos, y la redujeron aún más al 3 por ciento el viernes, según recoge la cadena de televisión NBC.

